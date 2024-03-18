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Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve yapay zeka ile büyük bir güç kazanacağı belirtiliyor

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Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor.

Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve "nihai sanal asistan" haline getireceği belirtiliyor.

Siri, yakında ChatGPT gibi olabilir: Apple'dan büyük yenilik!

Geçtiğimiz Aralık ayında Apple, büyük dil modellerinin cihazlar üzerinde çalıştırılabilirliğini gösteren bir araştırma yayınladı. Bu adım, Siri'nin ChatGPT benzeri bir yapay zeka ile güçlendirilmesinin yolu olarak görülüyor.

iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bu güncelleme ile Siri, ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabilir. Apple, Siri'yi (ve iPhone'un Spotlight arama aracını) büyük dil modelleri ile eğiterek, sanal asistanın soruları daha doğru yanıtlamasını sağlamayı hedefliyor.

Apple karıştı! Yapay zeka ve Siri için son dakika kararı

LLM'ler, insanların konuşma biçimini daha iyi anlayabilme ve doğal dil üretebilme kabiliyetine sahip. Bu sayede Siri, daha karmaşık ve nüanslı soruları anlayabilir ve doğru yanıtlar verebilir. Apple'ın planlarına göre, Siri çok aşamalı görevleri daha etkili şekilde yerine getirebilecek.

Örneğin, bir dizi fotoğrafı GIF'e çevirip rehberdeki bir kişiye göndermek gibi daha karmaşık görevler, basit ses komutlarıyla gerçekleştirilebilecek. Bu, Siri'nin yeteneklerinde önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor.

Bu değişikliklerle, Siri'nin artan yetenekleri kullanıcı deneyimini nasıl dönüştüreceği merak ediliyor. Apple genellikle ürünleri hakkında lansman öncesinde ayrıntı vermez, ancak Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgi, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklanabilir.

Siri'nin kullanıcılarla daha etkili iletişim kurma kapasitesi, Apple ürünlerinin genel kullanımını nasıl etkileyecek, merak konusu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Siri, ChatGPT gibi akıllı bir asistan olabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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