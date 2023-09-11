Apple'ın 12 Eylül 2023 Etkinliğinde Tanıtacağı Ürünler

Apple'ın yarın düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı ürünlerin tam listesi ve detayları. iPhone 15, iPad, Apple Watch, Mac ve MacBook, AirPods ve yeni aksesuarlar...

Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğe sadece bir gün kaldı. Tüm Apple hayranlarının heyecanla beklediği 12 Eylül 2023 tarihli etkinliğe saatler kala tekrar bir hafızalarımızı tazeleyelim isterseniz. Apple 12 Eylül yani yarın hangi ürünleri tanıtacak? İşte detayları ile Apple'ın tanıtacağı ürünlerin tam listesi karşınızda…

12 Eylül 2023 Apple'ın tanıtacağı ürünler tam liste!

Sizler için detayları ile birlikte Apple'ın yarın tanıtımını yapacağı ürünleri listeledik.

1- iPhone

En başta en çok merak edileni vererek başlayalım istedik. Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 15 tanıtımı yarın yapılacak. iPhone 14 serisi ile değişen birçok yeni özelliğin gelişmiş hallerini göreceğimiz iPhone 15 serisi birçok kullanıcıyı heyecanlandırıyor. iPhone 15 ailesi üyeleri ise şöyle olacak:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max

2- iPad

12 Eylül 2023 tarihinde yeni bir iPad beklentisi gözükmüyor. Apple tarafından yapılan açıklamalarda yeni iPad Pro modelinin 2024 yılında tanıtılacağı belirtildi. Fakat bir ihtimal daha var. Bu etkinlikte veya Ekim ayındaki bir başka etkinlikte yeni iPad Mini modelini raflarda görebiliriz.

3- Apple Watch

iPhone satın alırken yanında "acaba alsam mı" diye sizi düşündürecek 2 ürün var. Biri şüphesiz AirPods modelleri diğeri ise Apple Watch'lar. 12 Eylül etkinliğinde Apple Watch sevenleri mutlu edecek bir haberimiz var. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 olmak üzere yeni Apple Watch ürünlerini piyasaya sürecek.

4- Mac ve MacBook

Yeni Mac ürünleri konusunda bir kıtlık ile karşı karşıyayız. Fakat sadece bu etkinlik için zira önümüzdeki Ekim ve Kasım ayı itibariyle 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac'in de bulunduğu yeni M3 Mac'ler piyasaya sürülecek. Ardından 2024 yılında M3 Pro ve M3 Max işlemcili 14 ve 16 inçlik Macbook Pro'lar Apple Store raflarındaki yerini alacak.

5- AirPods

AirPods tarafındaysa yeni bir model maalesef göremeyeceğiz. Bir umut Apple kullanıcılarına sürpriz yaparak yeni AirPods Max modelini gösterebilir. Fakat onun dışında sadece USB-C formatına uygun yeni bir AirPods şarj kutusu göreceğiz.

6- Yeni ürünler yeni aksesuarlar!

Tabi tahmin edeceğiniz üzere yeni iPhone Serileri beraberinde yeni aksesuarlar getirir. Etkinliğin sonuna doğru yeni MagSafe powerbankler, MagSafe uyumlu yeni kılıflar ve daha fazla aksesuar görebiliriz. Bunların yanında Apple yeni şarj stantları gibi ürünleri de aksesuar ailesine ekleyebilir.

Hatırlatmakta fayda konu Apple olduğunda sürprizlere açık olmak gerekiyor. En son yapılan Apple etkinliğinde "one last thing" yazısının hemen arkasından Vision Pro'nun tanıtımını izlemiştik. Buna benzer sürprizler de Apple tarafından yapılabilir. Etkinlik yarın yani 12 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Konuyla ilgili Sihirli Elma kanalımızda yer alan "Salı günü Apple Etkinliği'nde hangi cihazlar tanıtılacak?" videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.