Samsung Galaxy S24 Serisi 7 Yıl Android Güncellemesi Alacak

Samsung, bugün gerçekleşen Unpacked etkinliğinde Galaxy S24, S24 +(Plus) ve S24 Ultra modellerini tanıttı. Yeni amiral gemilerin yapay zeka özellikleri, yeni işlemci, yeni arayüz gibi özellikler göz doldurdu. Ancak asıl beklenen uzun süreli Android güncellemesi haberi her şeyi geride bıraktı. Böylece Apple'ın iPhone modellerine has 5 yıllık güncelleme politikasını Samsung'da ileri taşıdı. Bu anlamda Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra 7 yıl Android güncellemesi alacak.

Samsung S24 serisi 7 yıl Android güncellemesi alacak!

Akıllı telefon satışlarında yaşanan düşüş özellikle amiral gemisi telefonları etkiledi. Apple bu rüzgardan fazla etkilenmese de Samsung, uzun süre sonra en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan marka zirvesini kaptırdı. Bu anlamda Samsung akıllı telefonlar için 7 yıl Android güncellemesi geleceği dedikoduları ortaya çıktı.

Bugün yapılan Unpacked 2024'te ise bu dedikodu bir anlamda gerçeğe dönüştü. Aslında beklenen Galaxy S23 serisi için de bu desteğin gelmesiydi. Ancak ortaya çıkan ilk detaylara bakılırsa Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra için 7 yıllık Android güncelleme desteği gelmiyor. Ancak geçen sene Samsung S23 serisi için 5 yıl Android güncelleme desteği sundu. Samsung bu anlamda bu sene çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Google'da bildiğiniz gibi geriye de dönük olarak Pixel telefonlara 7 yıl Android, 8 yıl güvenlik güncellemesi sunmaya başladı. Samsung ise güncel akıllı telefon satışlarına önem verdiği için geriye dönük desteği tercih etmemiş görünüyor.

Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra 7 yıllık Android güncellemesi yanında bir yıl da güvenlik güncellemesi alacak. Yani Samsung amiral gemileri 2031 yılında Android güncellemesi alacak. Eğer o zamana kadar Android güncelleme takvimi değişmezse Android 21 ile çalışan S24 serisi görmemiz mümkün.

Peki ama yeni amiral gemileri S24, S24 Plus ve S24 Ultra hangi özellikleri ile öne çıkıyor:

Samsung Galaxy S24 özellikleri

Exynos 2400 işlemcisinden güç alan Samsung Galaxy S24, 6.2 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2400 nit tepe parlaklığa sahip. 8 GB RAM ile gelen Android amiral gemisinin depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Ön tarafında 12 Megapiksel çözünürlükte özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Bu kurulum, 50 Megapiksel ana kamera + 10 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

25W hızında şarjdan beslenen 4000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihazın bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G ve NFC de var.

Galaxy S24 + (Plus) özellikleri

Samsung Galaxy S24+ (Plus), yapay zeka destekli Exynos 2400 işlemcisinden güç alıyor. Android amiral gemisi, 6.7 inç QHD+ ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2600 nit parlaklığa sahip.

12 GB RAM + 256 GB depolama alanıyla gelen akıllı telefon, 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto lens yer alıyor.

4900 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken Samsung Galaxy S24+ (Plus), 45W hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın bağlantı özellikleri ise Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G ve NFC.

Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri

Android amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra, tepe model olduğu için serideki diğer modellere kıyasla daha yüksek özelliklere sahip. Buna göre akıllı telefon, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor.

4 nm teknolojisiyle üretilen amiral gemisi işlemcisi, bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

79 x 162.3 x 8.6 mm boyutlarındaki Samsung Galaxy S24 Ultra, 6.8 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. 1440 x 3088 piksel çözünürlükle gelen ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyorken ayrıca 2600 nit parlaklığa sahip. HDR10+ teknolojisini barındıran ekran, Corning tarafından üretilen Gorilla Glass Victus 3 ile koruması ile geliyor.

Ön tarafında 12 Megapiksellik bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında dörtlü kurulum yer alıyor. Bu kurulum ise 200 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel periskop telefoto + 10 Megapiksel telefoto + 12 Megapiksel geniş açı kameralardan oluşuyor. Ön kamera 4K@60FPS, arka kamera ise 8K@30FPS video kaydı alabiliyor.

45W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç alan Samsung Galaxy S24 Ultra, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2, USB-C bağlantıyı destekliyor. Öte taraftan akıllı telefonda parmak izi okuyucusu ve uydu bağlantısı üzerinden iletişim kurma özellikleri olduğunu da belirtmekte fayda var.