Apple bu sefer sert kayaya çarptı: Davalar artıyor!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, son dönemde şirket politikasıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Birçok şirket ve kurum tarafından eleştiri yağmuruna tutulan şirket, son dönemde kendisine açılan davalarla boğuşuyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a antitröst davası açmaya hazırlanıyor

Apple, gerek Apple Store olsun gerekse üçüncü taraf uygulamalarındaki izlediği politika olsun birçok kez antitröst davasına maruz kaldı. Gelen bilgilere şirketin bu seferki rakibi büyük. ABD, Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, yıl bitmeden dava sürecini başlatmak istiyor.

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Apple, birçok kez benzer konular nedeniyle davalık oluyor. Tinder, Apple şirketine Hindistan'da antitröst davası açtı. Öyle ki Tinder, dava nedeniyle Apple ile olan ilişkilerine ara vermeyi planlıyor. Böylece Tinder, belirli bazı bölgelerde App Store'da görünmeyebilir. Ancak şirketin henüz böyle bir açıklaması bulunmuyor.

Apple bu yılın başlarında Hollanda rekabet düzenleyicisi Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu (ACM) ile aynı sebepten dolayı davalık olmuştu. Apple, App Store'da flört uygulamalarının uygulama içi satın alımlar yöntemlerini kullanmasına izin verme planındaki davranışı nedeniyle ACM'den Mayıs ayında 55 milyon dolarlık bir ceza yemişti.

Öte yandan dünyanın en popüler insanlarından Elon Musk da Mayıs ayında Apple şirketine büyük suçlamalar yöneltmişti. App Store'un geliştiricilerden kestiği yüzde 30'luk komisyonun kesinlikle iyi niyetli olmadığını, şirketin olması gerekenden 10 kat daha fazla kar elde ettiğini belirtmişti. Ancak şirket, ABD duvarına toslayarak şimdiye kadarki en büyük savaşına hazırlanıyor olabilir.