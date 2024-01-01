Apple, 2023 Yılında Yeni Bir iPad Piyasaya Sürmeyecek

Apple, 12 yıllık bir gelenekten şaşırtıcı bir şekilde vazgeçerek 2023 yılında yeni bir iPad piyasaya sürmemeyi tercih etti ve böylece teknoloji devi, iPad ürün serisinin 2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez bir takvim yılı boyunca yeni bir tablet piyasaya sürmekten kaçınmış oldu.

iPad, bu yıla kadar her sene Apple'ın ürün portföyünün temel taşı olmuştu

Şirketin her yıl en az bir yeni model tanıtmasıyla, yıllık iPad sürümleri serisi Apple için bir marka haline gelmişti. Hatta son zamanlarda Apple, yılda dört yeni iPad modeli çıkararak sınırları daha da zorladı. Ancak 2023 yılında Apple bu geleneği bozmayı tercih ederek şirketin tablet serisine yaklaşımında değişimin sinyalini verdi.

Son iPad sürümü Ekim 2022'de gerçekleşti ve 2023'te iPad ile ilgili tanıtılan tek donanım USB-C'li Apple Pencil oldu. Sürüm modelindeki bu kırılma, Apple'ın motivasyonları ve iPad'in yönü üzerindeki potansiyel yansımaları hakkında spekülasyonlara yol açması açısından önemli.

2023'te yeni iPad sürümlerine ara verilmesi, Apple'ın tablet stratejisini yeniden değerlendirmek için yaptığı stratejik bir hamle olabilir. iPad daha gelişmiş ve yaygın olarak benimsenen bir aygıta dönüştükçe, birçok kullanıcı için sık sık donanım güncellemesi yapma ihtiyacı azalmış olabilir. Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple'ın yaklaşımını yeniden gözden geçirerek daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemeleri yapmayı tercih etmesine neden olmuş olabilir.

Apple'dan iPhone 16 serisinin ekranları için beklenen yenilik!

Buna ek olarak, iPad serisinin artan karmaşıklığına ilişkin eleştiriler ve iPadOS'in yönüne ilişkin sorular, Apple'ın bir ara verme ve ileriye dönük daha tutarlı ve amaca yönelik bir tablet stratejisi planlama kararını etkilemiş olabilir.

İleriye dönük söylentiler ve analist tahminleri, 2024'ün iPad serisi için çok önemli bir yıl olacağını gösteriyor. Raporlar, giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro dahil olmak üzere her modelin donanımsal bir yenilemeden geçmesinin beklendiğini gösteriyor.

Apple 2024 takvimi: Neler tanıtacak, hangi etkinlikler olacak ve ne zaman?

Hatta söylentiler 12.9 inçlik bir iPad Air modelinin tanıtılacağına işaret ediyor. Bu tahminler gerçekleşirse, 2024 yılı Apple'ın tek bir takvim yılında eşi benzeri görülmemiş altı iPad modelini piyasaya sürmesine tanık olabilir. Amiral gemisi iPad Pro'nun OLED ekran teknolojisi, M3 çip ve yeni, "dizüstü bilgisayar benzeri" bir klavye aksesuarı da dahil olmak üzere önemli geliştirmeler getirmesi ve iPad yeniliklerinin bir sonraki dalgasını çevreleyen beklentiyi artırması bekleniyor.