Apple, 2023'ün ilk çeyreğindeki kazancını açıkladı!

Teknoloji devi Apple, bugün kazanç raporlarını açıkladı. Şirket, 2019'dan bu yana en büyük üç aylık düşüşünü yaşadı.

Teknoloji dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alan Apple, akıllı telefondan tabletlere, kulaklıklardan bilgisayara kadar pek çok ürün sunuyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan şirket, bugün 2023'ün ilk çeyreğindeki kazanç raporunu açıkladı. Rapora göre Apple, 2019'dan bu zamana satışlarındaki en büyük düşüşü yaşadı.

Apple, aktif cihaz sayısı 2 milyarı aştı

2022 yılında dünya genelinde yüksek enflasyonla birlikte hayat pahalılığı da arttı. Bundan dolayı da kullanıcılar, yeni telefon almak konusunda daha seçici olmaya özen gösterdi. Bugün ortaya çıkan Apple finansal sonuçlarına göre şirket üç ayda bir yıllık gelirinin yüzde 5 düşüş yaşadı.

Bununla birlikte 117,2 milyar dolar ve seyreltilmiş hisse başına da üç ayda bir 1,88 dolar kazanç olduğu ortaya çıktı. Apple CEO'su Tim Cook ise şirketin "zorlu bir ortamda yol aldığını" söyledi. Bununla birlikte satışlardaki düşüşün nedenine dair de açıklama yaptı.

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Cook'un açıklaması ise şu şekilde: "Hepimiz zorlu bir ortamda yol almaya devam ederken şimdiye kadarki en iyi ürün ve hizmet yelpazemize sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi uzun vadeye odaklanmaya devam ediyoruz ve yaptığımız her şeyde değerlerimizle lider durumdayız."

Ayrıca Cook'un açıklamasına göre şirketin aktif donanım ürünü sayısı 2 milyarı aştı. Apple'ın 2016 yılındaki aktif cihaz sayısının 1 milyar barajını aştığını da belirtmek gerekiyor. Başarılı satış sonucunda ise şirket 2020 yılında 1,5 milyar aktif cihaz sayısına ulaştı. 2022 yılında ise daha fazla aktif cihaz ekleyerek 2 milyar barajını geride bıraktı.

Apple'ın finans müdürü Luca Maestri de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Hizmetler işimizde 20,8 milyar dolarlık tüm zamanların gelir rekorunu kırdık. Ayrıca tüm zorlu makroekonomik ortama ve önemli tedarik kısıtlamalarına rağmen toplam şirket gelirini sabit para birimi bazında artırdık." Ayrıca Maestri, işletme nakit akışında 34 milyar dolar oluşturduklarını belirtti. Ek olarak bu çeyrekte hissedarlarına 25 milyar doların üzerinde geri dönüş sağladıklarını belirtti.

Tüm bunların dışında şirketin 2023 yılının ilk çeyreğindeki satışları, yüzde 5,49 azaldı ve 117,2 milyar dolara düştü. Beklenti 121,10 milyar dolar seviyesindeyken 2021'in aynı döneminde 123,9 milyar dolar satış geliri elde edildi. Ancak 2022 yılında istenildiği gibi olmadı. Apple'ın 2016 ve 2019 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşadığı belirtildi.

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