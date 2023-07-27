Apple, 15 inç MacBook Air Üretimini Azaltma Kararı Aldı

Apple'ın haziran ayında düzenlediği WWDC 2023 konferasında kullanıcıların beğenisine sunduğu 15 inç MacBook Air bir süredir satışta. Dizüstü, teknik özellik ve tasarım konusunda M2'li MacBook modellerinin üzerine herhangi bir değişiklik getirmese de büyük ekran arayan kullanıcılar için oldukça ideal. Ancak görünüşe göre yeni Mac modeli beklentilerin altında kaldı ve Apple, konuyla ilgili kritik bir karar aldı.

15 inç MacBook Air için üretimi azaltma kararı

15 inç MacBook Air modeli için belirlenen hedefler tutmadı. Ürünün satış sayıları öylesine düşük ki Apple, daha fazla zarar etmemek adına üretimi azaltma kararı aldı. Son raporlara göre satış rakamları hedeflerin yüzde 50 altında.

15 inç MacBook Air özellikleri

Dizüstü bilgisayarın en çok ön plana çıktığı nokta adından da anlaşılacağı üzere 15 inçlik ekran büyüklüğü oldu. Şirketin bu noktada geçen yılki etkinlikte tanıtılan 13.6 inçlik MacBook Air modelinin daha büyük ekran sunan bir versiyonuna odaklandığını belirtmekte fayda var. Kısacası teknik özellik ve tasarım gibi konularda birbirlerine benzerlik gösteriyorlar.

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Ürüne güç veren M2 yongası 8 çekirdekli bir CPU'yu bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU ile geliyor. Bu noktada yüksek performanslı media engine ile daha fazla sayıda 4K ve 8K ProRes video akışıyla çalışma imkanı sunuyor. Öte yandan 18 saate kadar pil ömrüyle uzun süreler batarya sorunu yaşatmıyor.

MacBook Air 15.3 11,5 mm inceliğinde. Apple'a göre cihaz dünyanın en ince 15 inç laptopu konumunda. Yalnızca 1,49 kg olması sayesinde ürünün taşınması da son derece kolaylaşıyor. Öte yandan benzer seviyedeki bir PC laptopa göre yaklaşık yüzde 40 daha ince ve 0,22 kg daha hafif olduğu belirtiliyor.

15.3 inç MacBook Air modelinde önceki modellerdeki gibi True Tone teknolojisi ve 500 nit parlaklık sunan Liquid Retina panel mevcut. 1 milyar renk desteği sunan ekranda 1080p FaceTime HD kamera ve üçlü mikrofon dizilimi kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Dizüstü bilgisayarda M2 Air modellerinde de kullanılan, favori denetimlere ve kestirmelere hızlı erişim imkanı sunan tam boy işlev tuşları yer alıyor. Bunun dışında tek dokunuşla kolayca Mac'in kilidini açmaya, parolaları girmeye ve güvenli bir şekilde alışveriş veya ödeme yapmaya olanak sağlayan Touch ID özelliği de karşımıza çıkıyor.

Yeni MacBook Air'in yukarıda da belirtilen 18 saate kadar kullanım ömrü sunan bataryası MagSafe 3 bağlantı noktasından şarj olabiliyor. Aynı zamanda iki adet Thunderbolt bağlantı noktasına ev sahipliği yapıyor. Hatta dilerseniz 6K çözünürlüğe kadar ekran da bağlama imkanınız var. Bunun dışında üründe 8/16/24 GB RAM ve 256/512 GB ve 1/2 TB SSD seçenekleri kullanıcılara sunuluyor.

Yeni 15.3 inç MacBook Air tasarımında, iki tweeter'dan ve force-cancelling özellikli iki grup woofer'dan oluşan yeni altı hoparlörlü ses sistemi de yer alıyor. Yeni hoparlörler iki kat güçlü bas ile daha tok sesler sunuyor. Dolby Atmos desteği sunan Uzamsal Ses özelliği ise müzik dinlerken veya film izlerken üst düzey kullanıcı deneyimi sunuyor.