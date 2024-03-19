Apple'ın bu sene birçok yeni ürün çıkaracağı uzun zamandır bilinen bir iddia. Şirket, beklendiği gibi geçtiğimiz ay M3 işlemcili MacBook Air tanıttı. Şimdi ise sıra, iPad'lere geldi. Tüm modelleri yenileyeceği söylenen şirketin 12,9 inç iPad Air de çıkaracağı öne sürülüyordu. Ancak kısa süre tam tersi bir iddia ortaya atıldı.

Apple, 12,9 inç iPad çıkarmayacak mı?

Bilindiği üzere Apple, birkaç yılda bir mevcut ürünlerini daha yeni teknolojiler ile donatarak yeniden piyasaya sürüyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, mevcut iPad modellerini de daha güçlü hale getirerek tüketicilerin karşısına çıkaracak.

Mevcut bilgilere göre Apple'ın M3 işlemcili ve OLED ekranlı iPad Pro bir yana şimdiye kadarki en büyük ekranlı Air olacak 12,9 inç iPad Air de tanıtacağı biliniyordu. Hatta Mark Gurman gibi güvenilir analistler de böyle söylüyordu.

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Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan ShrimpApplePro, herkesin aksine teknoloji devinin iPad Air için sadece 10,9 inç ekranlı seçeneği satışa sunacağını iddia etti. Buna göre kaynak, şirketin daha büyük ekranlı bir Air planı olmadığını öne sürüyor.

Bu iddianın gerçek olup olmadığını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. Analistlere göre Apple, yeni ürünlerini mart yani bulunduğumuz ayın sonunda veya nisan ayının başında tanıtacak. Yani önümüzde pek de uzun bir süre yok.

Son bilgilere göre Apple'ın yeni tanıtacağı ürünler şu şekilde sıralandı;

Apple iPad Pro

M3 işlemci

OLED ekran

Daha ince kasa

MagSafe kablosuz şarj desteği

Apple iPad Air

M2 işlemci

10,9 inç

Magic Keyboard

Daha büyük trakcpad

Alüminyum kasa

Apple Pencil

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni iPad modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.