Bir Android cihazınız varsa, muhtemelen belli bir noktada APK terimi karşınıza çıkmıştır. Genellikle Google Play Store gibi uygulama mağazalarından bağımsız olarak indirilen bu tür dosyalar, Android kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir. Peki, APK dosyası nedir? Nasıl yüklenir? Yazımızda detaylı bir şekilde anlattık.

Bir Android cihazınız varsa, muhtemelen belli bir noktada APK terimi karşınıza çıkmıştır. Genellikle Google Play Store gibi uygulama mağazalarından bağımsız olarak indirilen bu tür dosyalar, Android kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir. Peki, APK dosyası nedir? Nasıl yüklenir? Yazımızda detaylı bir şekilde anlattık.

APK Nedir?

Android Package Kit kelimelerinin kısaltılmış hali olan APK, mobil uygulamaların dağıtımı ve kurulumu için Android işletim sistemi tarafından kullanılan paket dosya biçimidir. Windows (PC) işletim sisteminin yazılım yüklemek için bir .exe uzantılı dosya kullanması gibi, APK dosyaları da aynı şeyi Android için yapar.

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Google Play Store gibi mağazalardan uygulama indirdiğinizde temelde bir APK dosyası indirirsiniz. Daha sonra bu dosya APK uzantısı sayesinde sisteminize kolaylıkla kurulur. Ancak çoğu kullanıcı, Google Play Store'dan indirdikleri uygulamanın aslında APK olduğunun farkında olmaz. Bu nedenle APK uzantılı dosyalar kullanıcılar tarafından genellikle farklı amaçlar için tercih edilmektedir.

APK uzantılı dosyalar neden tercih ediliyor?

APK dosyalarının tercih edilme nedenlerinin başında Google Play Store'da yer alan uygulamaların bazıları bölge kısıtlaması nedeniyle ülkemizde kullanıma sunulmaması oluyor. Bunun yanı sıra güncellemeden sonra gelen özellikleri beğenilmeyen bir uygulamanın daha eski bir sürümünü yüklemek için de tercih ediliyor. Bu tür durumlarda APK dosyaları gerçekten faydalı olabiliyor.

Diğer yandan, APK uzantılı dosyalar ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada genellikle, Google Play Store gibi mağazalarında ücretli olan yazılımlara ücretsiz sahip olmak için tercih ediliyor. Ancak ücretli uygulamalar üzerinde sahibinden izinsiz değişiklikler yapıp kullanıcılara ücretsiz sunulduğunda, bu tür uygulamalar 'korsan' kategorisine giriyor.

Bu nedenle, korsan olarak adlandırılan yazılımları kesinlikle tercih etmemenizi öneririz. Zira, bu tür APK dosyalarını cihazınıza indirdiğinizde yalnızca uygulama inmeyecektir. Çeşitli kötü yazılımlar da cihazınıza inerek güvenliğiniz ve verileriniz üzerinde ciddi risk oluşturacaktır.

APK dosyası nasıl yüklenir?

APK uzantılı dosyaları indirmek için güvenliğinden emin olduğunuz bir APK sitesi bulmanız gerekiyor. (APKMirror ya da APKPure gibi platformları tercih edebilirsiniz.) Çünkü nereden geldiği belli olmayan APK dosyaları herhangi bir güvenlik kontrolünden geçmez. Bu nedenle Google Play Store dışından indirilen APK dosyalarının cihazınız için her zaman potansiyel bir tehdit olduğunu unutmayın. Bunun için akıllı telefonunuzda her zaman Antivirüs programı bulundurmanız daha sağlıklı olacaktır.

Adım 1: İndireceğiniz APK dosyasını cihazınıza kurmak için "Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Eğer bu işlemi daha önce yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yok.

Adım 2: Akıllı telefonunuzun Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemesine izin vermek için Menü >Ayarlar >Güvenlik adımlarını izleyin ve Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini aktif edin. Bu adımlar cihaz modeline göre değişiklik gösterecektir.

Adım 3: Yukarıdaki işlemi tamamladıktan sonra güvenliğinden emin olduğunuz bir siteden APK dosyasını indirin. İndirdiğiniz APK dosyası cihazınızda yer alan "İndirilenler" klasörüne kaydedilecektir. Bunun için dosya yöneticisini kullanın.

Adım 4: APK dosyasını bulduktan sonra üzerine tıklayarak kurulum işlemine başlayabilirsiniz.

Bu adımları eksiksiz uygulamanız durumunda APK dosyası cihazınıza yüklenecektir. Ancak yine de farklı bir kaynaktan APK dosyası indirirken dikkatli olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.