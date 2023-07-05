Antalya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni Açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nin (EGDS) açılışını gerçekleştirdi. EGDS ile Antalya Körfezi 22 noktada 7/24 PTZ ve termal kameralarla izlenecek. Açılış törenine birçok davetli katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, denizlerin korunmasının önemine vurgu yaparak, sistemin tüm Türkiye'nin kıyılarında uygulanmasını hedeflediklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde yeni bir sayfa açarak, Türkiye'de ise ilk ve tek "Elektronik Gemi Denetim Sistemi"nin (EGDS) açılışını gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Doğuda Aksu Beşgöz Deresi ile batıda Göynük Çayı arasındaki alanda artık hiçbir deniz aracının kirletip gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz'i beraber koruyacağız" dedi. EGDS ile Antalya Körfezi 22 noktada 7/24 PTZ ve termal kameralarla izlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan EGDS projesinin açılış törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Murat Sezgin, Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanı Engin Kutay ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'de denizlerin ekonomik anlamda birçok faaliyet için fırsatlar sunduğunu belirterek, "Turizmin başkenti olan Antalya'mıza gelen misafirlerimizin en az yüzde 80'i temiz denizimiz, eşsiz güzellikteki plajlarımız için ziyaret etmektedirler" dedi.

EGDS TÜRKİYE'DE İLK

Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kent unvanına sahip Antalya'da denizleri korumak için Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "Türkiye'de hatta dünyada fark yaratacak bir teknoloji ile denizlerimizin korunmasına büyük katkı sağlayacağız. Elektronik Gemi Denetim Sistemimiz ile doğuda Aksu Beşgöz Deresi ile batıda Göynük Çayı arasındaki alanda artık hiçbir deniz aracının kirletip gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Sorumlu kurumlarımız ile işbirliği içerisinde çalışarak Akdeniz'i beraber koruyacağız. Önceliğimiz ceza değil, caydırıcı olmak ve deniz kirliliğini önlemektir. Amacımız; sistemin başarıyla uygulanarak sorumluluk alanlarımızın genişletilmesi hatta tüm Türkiye'nin kıyılarında uygulanmasına vesile olmaktır" diye konuştu.

İLK ANONS BAŞKAN BÖCEK'DEN

Başkan Muhittin Böcek, konuşmanın ardından davetlilerle birlikte Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'nin açılışını gerçekleştirdi. EGDS'nin kurulduğu alanı inceleyen Başkan Böcek, daha sonra telsiz anonsuyla, "Bütün gemilerin dikkatine! Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetleme Merkezi. Ben Muhittin Böcek. Bugün denizlerimizi korumak ve gemi kaynaklı kirliliğin denetlenmesi amacıyla kurduğumuz Elektronik Gemi Denetleme Merkezi'mizi hizmete alıyoruz. Antalya'mıza hayırlı olsun" anonsu yaparak denizcilere merkezin açıldığının duyurusunu yaptı.

Denizciler de Başkan Böcek'e sistemin devreye girmesinden dolayı telsizle teşekkürlerini iletti. Başkan Muhittin Böcek, EGDS sisteminin nasıl çalıştığını dair yetkililerden bilgi aldı. 22 noktaya kurulan PTZ ve termal kameralarla Antalya Körfezi'ni izleme imkanı sunan EGDS projesinde ilk denetimi Başkan Muhittin Böcek ve beraberindeki heyette izledi.

ANTALYA KÖRFEZİ 7/24 22 KAMERAYLA İZLENİYOR

Antalya'da deniz araçları kaynaklı kirliliğin 7/24 denetlenmesi amacıyla kurulan Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahası içerisinde bulunan alan 22 noktada kurulan PTZ ve termal kameralarla izlenecek. Proje, 272 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliğin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tanıdığı yetki kapsamında yapıldı. Sitem kapsamında 20 ayrı noktaya 40X optik büyüme özelliğine sahip 20 PTZ kamera, otomatik tanımla sistemine sahip 20 termal kamera ve ayrıca Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Kameralar, yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net yakın görüntü alabiliyor.

25 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

25 milyon TL'ye mal olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Otomatik Gemi Tanımlama Sistemi ile sorumluluk sahasında bulunan bütün gemi ve deniz araçları trafiğini denetleme gücüne sahip hale geldi. Elektronik Gemi Denetim Sisteminde kullanılan yazılım ile gemilerin bilgileri, ismi, grostonu ve benzeri teknik bilgileri AIS üzerinden elektronik olarak almakta ve fotoğraf video kaydının yanı sıra bu bilgileri saklama özelliğine sahip.