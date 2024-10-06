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Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

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Popüler uygulama Discord'da Sur canisi Semih Çelik'e destek verdiler, ölen genç kızlar hakkında iğrenç mesajlar paylaştılar. Rezaletin yaşandığı adres Discord'daki skandallar bunlarla sınırlı değil. İşte kapatılması için binlerce çağrı gelen ve ailelerin art arda uyarıldığı Discord uygulamasındaki rezil paylaşımlar.

Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında buluşan sapkınların yaptıkları kan dondurdu. Discord'daki sapkınlar, Sur canisi Semih Çelik'in vahşetine destek verip kız çocuklarını tuzaklarına düşürerek cinsel istismarda bulundular. Kız çocuklarını ailelerine söylemekle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan Discord sapkınlarının eylemleri bunlarla da sınırlı kalmadı.

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

X'de yayılan görüntülerde erkekler tarafından zorbalanan kız çocukları, Sur canisi Semih Çelik'in evindeki çizimleri anımsatan 'İnsan eti nasıl kesilir?' şeklinde videolar da mevcut.

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Öte yandan Discord'daki başka bir yayıncı da, çocuklara şantaj yaptıkları için ifşa olunca tehditler savurduğu bir yayın açtı ve o yayında kullanılan ifadeler ise dehşete düşürdü.

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Yayında, "Paramızı şantaj yaparak kazanmamız birilerine çok koymuş. Bir Allahın kulu bize bir şey yapamaz" ifadeleri kullanıldı. Diğer bir yayında ise "Kralı gelsin bu işe devam edeceğiz. Şantaj ile paramızı kazanıyoruz. İnsanlara kendini kestirdik diye bunlar oldu" ifadeleri yer aldı.

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI KORUYUN

Discord'daki rezilliklerin peş peşe ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na şikayet yağdırdı ve Discord'un kapatılması talep edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısının da rezil görüntüleri paylaşarak ailelere çağrıda bulunduğu görüldü.

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Teknoloji

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Yorumlar (6)

ASar Gnc:

söyleyecek bisey bulamiyor insan. bu dünya neden bukadar kötü...

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Savas Ozturk:

Sosyal mecralarda türüyor bu veledler sosyal medyalar kontrol altına alınmalı

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İnsan Doktoru:

Discortta yazılanlar yanlış anladık da siz niye onları burada paylaşıyorsunuz. Discort ile ortaklığınız mı var?

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Volkan Cetin:

Aileler den önce Devlete çağrı yapmak lazım sonrasında Ailelere çünkü devletin gudreti herşeye yetmeli dir ve bütün suça teşvik edenleri kodese sokmalıdır

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İbrahim Demirel:

Bu ülke 100 yıldır zulmü yaşıyor. Her 10 yılda bir kesin olaylar yaşanıyor. Darbeler, depremler, iç çatışmalar, terör olayları şimdi de sosyal medya terörü başladı. Bu sistem kökten değişmeli yoksa bu zulüm devam edecektir.

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mekanci1 genc:

Siber suclarla mucadele neden bu o cfgklarina bisey yapamiyo neden

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