Antalya'da bir lisede yaşanan saldırı, öğrenci ve velileri korkuttu. Aynı sınıfta okuyan iki öğrenci arasında yaşanan olayda bir kız öğrenci maket bıçağıyla ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrencinin annesi ise kızının yaşadığı dehşetin ayrıntılarını anlattı.

TUVALETE GİTME BAHANESİYLE YANINA ÇAĞIRDI

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak'ta bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10. sınıf öğrencisi E.V.K. (17), aynı sınıfta eğitim gördüğü N.D.'yi (16) birlikte tuvalete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. İki öğrenci okulun bahçesinde bir süre dolaştıktan sonra tuvalete yöneldi. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu gören öğrencilerden N.D. arkasını döndüğü sırada E.V.K. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla saldırdı. Boynundan, yüzünden ve sırtından yaralanan genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından sınıfın penceresine çıkan E.V.K., 3. kattaki pencereden atladı. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"ŞAH DAMARINA 1 SANTİMETRE KALMIŞ"

Kızının saldırıya uğradığını öğrenince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne koşan anne Gamze D., yaşadıkları dehşeti anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin kızının sınıf arkadaşı olduğunu belirten anne, iki öğrenci arasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Kızının tuvalete gitme bahanesiyle yalnız bırakıldığını anlatan Gamze D., saldırının nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle aktardı: "Aralarında hiçbir sorun yok. Kızımı tuvalete çekiyor. Önce bahçede bir tur atıyorlar. 'Gel birlikte tuvalete gidelim' diyor. Bakıyorlar tuvaletin kapısı kilitli, kızım arkasını döndüğü an cebindeki maket bıçağını çıkarıp kızımı boynundan, yüzünden, sırtından yaralıyor. Kızım o anda zaten bayılmış. Şu anda kızım acil serviste yatıyor."

KIZININ ŞAH DAMARINA 1 SANTİMETRE KALMIŞ

Kızının aldığı yaraların ciddiyetine dikkat çeken anne Gamze D., doktorların kendisine verdiği bilgiyi de paylaştı. Maket bıçağının kızının şah damarına çok yakın bir noktaya isabet ettiğini belirten anne, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Doktorlar şah damarına gelmeye 1 santimetre kalmış diyor. Herhangi bir sorunu yoktu kızımın, büyük ihtimalle gözüne kestirdi. Kızım olmasa başkası da olabilirdi. Aralarında hiçbir sorun yok, kızımın sırf iyi niyetinden faydalanmış. Benim kızım sessiz sakin bir kızdı. Tuvalete çekiyor, arkasını dönünce saldırıyor. Biz okuldan çok memnunduk. Okulda disiplin iyi, müdürler ve öğretmenler iyi, okulda bir sorun yoktu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı