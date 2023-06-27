Ankara Büyükşehir Belediyesi Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi Yeniden Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ansera TechBridge'de Akademi Ankara adı altında Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni yeniden başlatıyor. Eğitim süresince Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik dersler verilecek ve 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak. Eğitime çevrim içi olarak 7 Temmuz Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 'Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi' yeniden başlıyor. Ansera TechBridge'de Akademi Ankara adı altında yürütülen eğitimlere katılmak isteyen bilişim meraklıları, 7 Temmuz Cuma gününe kadar eğitime çevrim içi başvurabilecek.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ansera TechBridge'de Akademi Ankara adı altında Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni yeniden başlatıyor. Eğitim kapsamında; Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma, iç-dış mekan tasarımı gibi dersler verilecek.

Eğitim süresince oyun sektöründe dünyanın her bölgesinde bu sektörde çalışan uzmanlar tarafından kullanılan; Z BRUSH, MERVELOUS, ADOBE SUBSTANCE PAİNTER, 3DS MAX ve UNREAL ENGİNE isimli 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak.

SON BAŞVURU 7 TEMMUZ CUMA

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılmak isteyenler, 7 Temmuz 2023 tarihine kadar https://akademi.ankara.bel.tr/kursdetay/oyun_ve_metaverse_tasarim_egitimi_1687508577 adresi üzerinden eğitime çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin başlangıç tarihi ise 10 Temmuz 2023 olarak planlandı.