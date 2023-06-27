Ankara Büyükşehir Belediyesi Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi Yeniden Başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ansera TechBridge'de Akademi Ankara adı altında Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni yeniden başlatıyor. Eğitim süresince Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik dersler verilecek ve 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak. Eğitime çevrim içi olarak 7 Temmuz Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 'Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi' yeniden başlıyor. Ansera TechBridge'de Akademi Ankara adı altında yürütülen eğitimlere katılmak isteyen bilişim meraklıları, 7 Temmuz Cuma gününe kadar eğitime çevrim içi başvurabilecek.
ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ansera TechBridge'de Akademi Ankara adı altında Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni yeniden başlatıyor. Eğitim kapsamında; Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma, iç-dış mekan tasarımı gibi dersler verilecek.
Eğitim süresince oyun sektöründe dünyanın her bölgesinde bu sektörde çalışan uzmanlar tarafından kullanılan; Z BRUSH, MERVELOUS, ADOBE SUBSTANCE PAİNTER, 3DS MAX ve UNREAL ENGİNE isimli 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak.
SON BAŞVURU 7 TEMMUZ CUMA
Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılmak isteyenler, 7 Temmuz 2023 tarihine kadar https://akademi.ankara.bel.tr/kursdetay/oyun_ve_metaverse_tasarim_egitimi_1687508577 adresi üzerinden eğitime çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek.
Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin başlangıç tarihi ise 10 Temmuz 2023 olarak planlandı.