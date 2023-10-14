Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi, Eylül 2023 itibariyle en çok kullanılan sürüm olan Android 13'ü açıkladı. StatCounter verilerine göre, Android 13 yüzde 34.92 kullanım oranına sahip. İkinci sırada yüzde 18.93 ile Android 12 bulunuyor.

Android 13, Eylül 2023'te En Çok Kullanılan Android Sürümü Oldu

Google tarafından geliştirilen ve her geçen gün yepyeni özelliklere kavuşan Android işletim sistemi, günümüzde milyarlarca akıllı telefon ve tablette kullanılıyor. En son geçtiğimiz haftalarda en son sürüm olan Android 14 çıkış yaptı ve dağıtılmaya başlandı.

Son olaraksa en popüler Android sürümleri belli oldu. Eylül 2023 itibariyle paylaşılan verilere göre Android 13, en çok kullanılan sürüm olarak öne çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

En çok kullanılan Android sürümleri (Eylül 2023)

StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre Android 13 sürümü, akıllı telefon ve tabletlerin yüzde 34.92'sinde kullanılıyor. Hemen ardından onu yüzde 18.93 kullanım oranına sahip Android 12 takip ediyor.

Üçüncü sırada ise yüzde 18.73 ile Android 11, dördüncü sırada yüzde 9.07 ile Android 10 yer alıyor. Beşinci sırada ise yüzde 7.01 kullanım oranı ile Android 9.0 Pie sürümünü görüyoruz. Sıralamanın geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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İşte dünyada en çok kullanılan Android sürümleri sıralaması;

SıraAndroid SürümüKullanım Oranı 1Android 13Yüzde 34.922Android 12Yüzde 18.933Android 11Yüzde 18.734Android 10Yüzde 9.075Android 9.0 PieYüzde 7.016Android 8.0 OreoYüzde 3.077Android 8.1 OreoYüzde 2.58Android 7.0 NougatYüzde 1.819Android 6 MarshmallowYüzde 1.48DiğerYüzde 2.49

Türkiye'de en popüler Android sürümleri de belli oldu. Buna göre Android 13, yüzde 22.9 kullanım oranı ile birinci sırada. Android 11 ise yüzde 21.93 oran ile ikinci sırada yer alıyor. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SıraAndroid SürümüKullanım Oranı 1Android 13Yüzde 22.92Android 11Yüzde 21.933Android 12Yüzde 14.324Android 10Yüzde 12.445Android 9 PieYüzde 8.476Android 8 OreoYüzde 5.997Android 6 MarshmallowYüzde 4.228Android 8.1 OreoYüzde 2.89Android 7.0 NougatYüzde 2.38DiğerYüzde 4.55

Ekim ayı raporu çıktığında Android 14 de sıralamada yer edinecektir. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz hangi Android sürümünü kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.