Türkiye genelindeki amatör telsizciler, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için özel bir çevrim düzenledi. Bu anlamlı etkinlik, deprem anında iletişim kopmadan özel bir yazılım ve teknoloji sayesinde gerçekleştirildi.

Amatör Telsizciler, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde "hayatını kaybedenleri anma çevriminde" buluştu

ADANA - Türkiye genelindeki amatör telsizciler, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için özel bir çevrim düzenledi. Bu anlamlı etkinlik, deprem anında iletişim kopmadan özel bir yazılım ve teknoloji sayesinde gerçekleştirildi.

Amatör Telsizci Serhat İbrahim Ünüver, "Biz burada geçmişte gölcük depremini aratmayan bir olay yaşadık. O zaman teknoloji bu kadar iyi değildi. Mustafa Yüksel'in cihaz desteği ile deprem bölgelerinde istasyon kurmadan birbirimize destek olduk. Tüm arkadaşların depremde işimiz kolaylaştı. Minik bir telsizde iletişim kopmadan birbirimize yardımcı olduk" diye konuştu.

Bursa merkezli olarak düzenlenen çevrim hakkında bilgi veren amatör telsizci Mustafa Yüksel ise "17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, Türkiye genelindeki amatör telsizciler olarak, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve iletişimin deprem anlarında kopmadan devam etmesini sağlamak amacıyla bir araya geldik. POC adını verdiğimiz özel yazılımımız sayesinde, GSM destekli bas konuş telsizlerimiz ile iletişim hiç kesilmeden, istediğimiz herhangi bir şehir ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Bu sistem, konum destekli olarak tasarlanmış olup, enkaz altında mahsur kalan bir vatandaşımızın acil yardım çağrısını iletebilmesine imkan sağlıyor. Bu telsizler özel sim kartlar sayesinde çalışıyor ve deprem anında şebekeler olmasa dahi iletişimi sürdürebiliyor. Biz de bu yıl 17 Ağustos Gölcük depreminin anısına bu çevrimi gerçekleştirdik. Sistem her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksel ayrıca, deprem anlarında şebeke olmasa dahi bu telsizlerin en uzak baz istasyonundan dahi alacak küçük bir sinyalle ses ve veri iletimi sağlayabildiğini belirtti.