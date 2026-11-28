Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren DijiLab'da, eğitimde dijital dönüşüme katkı sunmak ve anatomi eğitiminde üç boyutlu öğrenmeyi desteklemek amacıyla "OpenVetAtlas (oVa)" isimli sanal gerçeklik (VR) ve web tabanlı dijital eğitim platformu geliştirildi.

ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenerek Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen proje (ADÜ-BAP VTF-25001) ile kurulan DijiLab bünyesinde, proje tamamlandıktan sonra da yeni uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Anatomi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Eren Özgürcan Yavaş'ın geliştirdiği fikir ile başlatılan bağımsız yazılım geliştirme çalışmaları sonucunda, Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih Gürler ve Lisans Öğrencisi Halilibrahimefe Özcan'ın da katkılarıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Daha önce tamamlanan projenin gerçekleştirilmesinde de görev alan bu araştırmacıların geliştirdiği yeni uygulamanın altyapısını, DijiLab imkanları kullanılarak taranıp üç boyutlu (3D) dijital ikizleri oluşturulan gerçek anatomik modeller oluşturuyor.

Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla sanal bir laboratuvar ortamına adım atan öğrenciler; kemikleri gerçekçi fizik kuralları çerçevesinde ellerine alıp 360 derece inceleyebiliyor ve kemik üzerindeki tüm anatomik oluşumları birebir ölçekte değerlendirebiliyor. Araştırmacılar tarafından kurgulanan yüksek performanslı bellek ve grafik optimizasyonu algoritmaları sayesinde, yüz binlerce poligonluk detaylı modeller sanal gerçeklik başlıklarında kesintisiz ve akıcı bir şekilde çalıştırılabiliyor. Ayrıca sanal gerçeklik ekipmanına erişimi olmayan öğrenciler ve araştırmacılar için geliştirilen web tabanlı uygulama (OpenVetAtlas Web) sayesinde, herhangi bir ek kurulum gerektirmeksizin bilgisayar, tablet veya akıllı telefonların internet tarayıcıları üzerinden de üç boyutlu modellere ulaşılabiliyor. Mevcut aşamada çekirdek yazılım altyapısı tamamlanarak köpek ön bacak kemikleri sisteme entegre edilen uygulamaya; ilerleyen süreçte diğer türlerin kemik, eklem, kas, sinir ve dolaşım sistemleri ile organ modüllerinin de aşamalı olarak eklenmesine devam ediliyor. DijiLab'ın teknik imkanları ve Veteriner Anatomi Anabilim Dalı insan kaynağıyla geliştirilen bu platform sayesinde; geleneksel anatomi eğitiminde karşılaşılan kadavra temini kısıtlılıklarının ve kimyasal maddelere maruziyetin azaltılması, öğrencilere ise zaman ve mekandan bağımsız, tekrarlanabilir ve kalıcı bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanıyor.

YÖK'ün dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim vizyonuyla örtüşen uygulamanın, diğer birimler veya üniversitelerle de paylaşılarak yükseköğretim kurumlarında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, çalışma ekibinin açık bilim vizyonuyla herhangi bir ticari kaygı güdülmeksizin geliştirilen uygulamanın tüm kaynak kodları ve web sürümü, uluslararası yazılım geliştirme platformu GitHub üzerinden tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu (open-source) olarak öğrencilerin ve araştırmacıların erişimine açıldı. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında eğitimlerine devam eden bu araştırmacıların bireysel özverisiyle ortaya çıkan çalışmanın, üniversiteler arası akademik iş birliğine katkı sunmasının yanı sıra, anatomi öğretiminde sürdürülebilir ve örnek bir dijital öğrenme modeli oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı