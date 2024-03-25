AB, Teknoloji Devlerine Karşı Soruşturma Başlattı

Avrupa Birliği (AB), rekabet dışı uygulamaların incelenmesi için dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik soruşturmalar başlattığını duyurdu. Meta, Apple ve Google 'ın sahibi Alphabet, 2022'de tanıtılan Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında olası ihlaller nedeniyle inceleniyor.

Apple, Meta, Google ve daha fazlası inceleme altında

Eğer kuralları ihlal etmişlerse, bu şirketler yıllık cirolarının %10'u kadar büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirler. AB rekabetten sorumlu başkanı Margrethe Vestager ve endüstri başkanı Thierry Breton, Pazartesi günü soruşturmaları duyurdu. DMA kapsamında yükümlülükleri olan altı şirket bulunuyor: Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Microsoft ve ByteDance.

Bu şirketlerin hiçbiri aslında Avrupa'da merkezlenmiş değil. Beşi ABD'de, ByteDance ise Pekin'de. Şirketler, uyum raporlarını sadece iki hafta önce sunmalarının ardından hemen soruşturmaya alındılar. AB'nin düzenleyici yükümlülüklerine uyum sağlamak için tasarlanan bu raporlar, şirketler tarafından özenle hazırlanmıştı.

AB'nin bu hamlesi, Apple'ın müzik akışı üzerindeki rekabet yasalarını ihlal ettiği için AB'nin 1.8 milyar euro para cezası almasından üç hafta sonra geldi. Aynı zamanda ABD, Apple'ı cep telefonu pazarını tekeline almakla suçlayarak geçen hafta dev bir dava da açmıştı.

Bir Apple sözcüsü, şirketin soruşturmaya yapıcı bir şekilde katılacağını ve planlarının Dijital Pazarlar Yasası'na uygun olduğunu belirtti. Bir Meta sözcüsü ise, reklamlardan kaçınmak için abonelik kullanımının birçok endüstride iyi kurulmuş bir iş modeli olduğunu belirtti.

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AB'nin duyurusunda, Apple ve Alphabet'in uygulamaların kullanıcılarla serbestçe iletişim kurmasına ve onlarla sözleşme yapmasına izin vermediği, Apple'ın kullanıcılara yeterince seçenek sunmadığı, Meta'nın ise insanlardan verilerinin reklamlar için kullanılmasından kaçınmak için ödeme yapmalarını istemesinin haksız olup olmadığı gibi beş farklı uyumsuzluk eyleminin inceleneceği belirtildi.

AB'nin rekabet dışı uygulamalarla mücadelede kararlı bir tavır takındığı açıkça görülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.