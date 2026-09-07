AB, Hollandalı bir şirkete 'dünyanın ilk ticari uçan otomobili' için üretim izni verdi

Hollanda'da bir şirket, "dünyanın ilk ticari uçan otomobilini" üretmek için Avrupa Birliği'nden (AB) gerekli yasal izinleri aldığını açıkladı. Pal-V adlı şirket, Avrupa Hava Güvenliği Ajansı'ndan (EASA) verilen üretime başlama izninin ardından, ilk ürünleri 2028 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Hem karada hem de havada gidecek şekilde tasarlanan otomobillerden ilk 250'sinin daha şimdiden satıldığı açıklandı. Ancak otomobillerin üretim sonrası gökyüzüne çıkabilmesi için AB tarafından verilecek bir uçuş sertifikasına daha gereksinim duyulacak.Son yıllarda "hava taksi" konusunda Avrupa, ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yoğun bir rekabet yaşanırken, AB tarafından verilen üretim sertifikasıyla uçan otomobiller konusunda da konu başka bir boyuta taşındı.Hem karada hem de havada gidebilen otomobiller konusunda Hollandalı Pal-V ile Slovakya, ABD ve Çin merkezli şirketler arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.Daha önce Hollanda Araç Otoritesi'nden (RDW) otomobil üretim izni alan Pal-V'nin, aynı araç için AB'den de havacılık kuralları çerçevesinde hava aracı olarak üretim izni alması, önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Hollandalı şirketin genel müdürü Robert Dingemanse, bölgesel yayıncı Omroep Brabant'a yaptığı açıklamada, 20 yıllık geliştirme sürecinin ardından, dünyanın ilk ticari uçan otomobilinin üretimine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.Şirket, AB'nin verdiği izin kapsamında üretilecek otomobilleri, 2028 yılında piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Üretim aşamasından sonra, bu araçların uçabilmesi için Avrupa Birliği'nden yeni bir izin talep edilmesi gerekecek.Pal-V'ye göre, üç tekerlekli, tavana katlanmış rotorlu, gösterge paneli bir arabadan çok uçağa benzeyen ve koltukları çok alçak olan uçan otomobil hem karada hem havada gidebilecek.Bu nedenle, aracı kullanabilmek için hem otomobil ehliyeti hem de uçuş sertifikası gerekecek.Şirket, daha üretim aşamasına gelmeden otomobillerin ilk 250'sinin satıldığını açıkladı.Talep yoğunluğu nedeniyle şirket, şu anda satışları durdurdu.Tanesi yaklaşık 300 bin euroya satılan uçan otomobiller, öncelikli olarak, itfaiye ve acil servisler tarafından hayat kurtarma, uzak bölgelere yardım götürme ve olay yerine hızla ulaşım amacıyla kullanılacak.Dikey havalanamıyor, piste ihtiyacı varŞirket müdürü Robert Dingemanse, "2028'den itibaren normal bir otomobili iki dakika içinde uçan bir arabaya dönüştürebileceksiniz. Ancak trafik sıkışıklığından kurtulmak için araba kullanırken havaya yükselmek mümkün olmayacak" diyor.Aracın, şu anda deneme üretimi yapılan hava taksilerin aksine, dikey şekilde havalanma özelliği yok.Havaya yükselmek için özel bir piste ihtiyaç duyulacak. Araçların önce karayolundan piste ulaşması, oradan da havaya yükselmesi gerekiyor.Hollandalı şirket tarafından geliştirilen ticari uçan otomobil karada, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek.100 kilometreye 9 saniyede çıkabilecek, 1.300 kilometre sürüş menziline sahip olacak.Havada ise, saatte 180 kilometre uçuş hızına ulaşacak araç, yaklaşık 500 kilometre uçuş menziline sahip olacak ve 4 saatten fazla havada kalabilecek.Uçan otomobil piyasasında son durum ne?Dünya çapında uçan otomobiller konusunda Hollandalı Pal-V ile birlikte Slovakyalı Klein Vision AirCar, ABD merkezli Alev Model A ve Çinli Xpeng AeroHT rekabet ediyor.Ancak Çinli firma daha farklı bir dizayna sahip olduğu için, "gerçek, tek gövdeli karadan havaya dönüşen araç" konusunda Hollanda, ABD ve Slovakya şirketleri başı çekiyor.Vision AirCar, birkaç yıl önce Slovakya'da hava aracı olarak sertifika aldı. Ancak bu, aracın Avrupa karayollarında kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bunun için ayrı bir izin gerekiyor.ABD merkezli Alef ise, piste gereksinim duymayan ve dikey kalkış yapabilen bir elektrikli araç tasarlıyor. Alef Model A, ABD'de özel uçuşa uygunluk sertifikası aldı. Ancak bu izin şu anda sadece süreci geliştirme ve araştırma için sınırlı gösterim uçuşları için kullanıyor.AB tarafından verilen üretim sertifikası nedeniyle de, iki ayrı izini aynı üründe birleştiren Hollandlı şirketin, uluslararası rakiplerine göre önemli bir avantaj elde ettiği belirtiliyor.Uçan otomobil ile hava taksi arasındaki fark ne?Hava taksiler, bir piste ihtiyaç duymadan genellikle dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar.Uçan otomobil gibi, kişisel araç değil, sadece yolcu taşımak için kullanılıyor. Önceden belirlenmiş rotalarda hizmet veriyor. Uber ya da taksi gibi, hizmet aracı olarak planlanıyor.Uçan otomobile göre en önemli farkı ise, karayolunda otomobil olarak kullanılamıyor.Hava taksiler ne zaman gökyüzünde olacak?Dünyanın birçok ülkesinde geliştirilme aşamasında olan ve henüz düzenli olarak şehir içi toplu ulaşımı için yaygın olarak kullanılmayan hava taksilerin de, 2028 yılında gökyüzüne çıkması bekleniyor.İngiltere'de Vertical Aerospace adlı geliştirici şirket, dikey olarak kalkış yapabilen Valo adlı hava taksisinin, İngiltere'nin başkenti Londra'da kullanıma sunmayı hedefliyor.İngiltere ve Avrupa havacılık otoritelerinin onayına tabi olan şirket, gerekli izinlerin alınmasından sonra, Londra'daki Canary Wharf'tan deneme seferlerine başlayacak. En fazla altı yolcu ile deneme uygulamasına başlayacak Valo hava taksisi, 160 kilometreye kadar mesafe kaydedebilecek.Hava taksi konusunda Çin ve ABD de, teknoloji, üretim ve sertifikasyon konularında yoğun bir çalışma içerisinde.Bu ülkeleri, Avrupa'nın yanı sıra, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.Dubai, hava taksinin toplu ulaşım hizmetine dönüştürülmesi için yoğun bir çalışma yapıyor.