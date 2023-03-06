699 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Geçtiğimiz yıl Epic Games'in başlattığı ücretsiz oyun kervanına son olarak Amazon da dahil olup her ay üyelerine yeni oyun dağıtmaya başladı. Bu tarz rekabetler çoğunlukla oyunculara yararken, pek çok farklı firma da bu kervana katıldı. Şimdi ise Ubisoft, popüler strateji oyunu Anno 1800 ücretsiz kampanyası yapıyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Anno 1800 ücretsiz oluyor!

16 Nisan 2019 tarihinde piyasaya sürülen Anno 1800, strateji severlerin çoktan bildiği bir yapım. Ubisoft 16 Mart tarihinde PS5 ve Xbox Series S/X'e oyunu çıkartmayı planlıyor ve tanıtımı için oyunu bir süreliğine ücretsiz yapıyor. Öyle ki toplamda bir hafta sürecek ücretsiz kampanyası, 16-23 Mart tarihleri arasında olacak.

PC tarafında Epic Games Store ve Ubisoft Connect üzerinden oyunu indirip oynayabilirsiniz. Ayrıca bu bir haftalık süreçte oyunu beğenip satın almak isterseniz tüm ilerlemeniz olduğu gibi korunacak. PS5 tarafında ön sipariş fiyatı 449 TL şeklinde. Ayrıca yine PlayStation ve Xbox'da da bu tarihler arasında oyunu ücretsiz pynayabilirsiniz.

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Anno 1800, şehir kurma serisini tarihi köklerine geri döndürüyor. Ticaret yapıp imparatorluğunuzu birkaç çiftlik ve depodan dünyanın özendiği gelişen bir endüstriyel metropole çevirebiliyorsunuz. Böylece, Sanayi Devrimi'nde bir şirket lideri olarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Hikaye, çok oyunculu ve korumalı alan modlarıyla oyuncuya üç farklı seçenek sunan oyunda, kendi imparatorluğunuzu büyütmek için yapabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor.

Anno 1800 sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ya da Windows 10Microsoft Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10(yalnızca 64-bit versiyonları)

İşlemci: Intel i5 3470, AMD FX 6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 670 GTX ya da AMD Radeon R9 285 (2 GB VRAM, Shader Model 5.0)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10(sadece 64-bit versiyonları)

İşlemci: Intel i5 4690k, AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 970 GTX ya da AMD Radeon RX 480 (4 GB VRAM, Shader Model 5.1)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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