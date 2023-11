3 Body Problem Netflix uyarlamasının ilk fragmanı yayınlandı!

Netflix, Liu Cixin'in ünlü bilimkurgu romanı The Three Body Problem'ın merakla beklenen uyarlamasının yayın tarihini açıkladı. Duyuru, Netflix'in Geeked Haftası şenliklerinin bir parçası olarak, dizinin prodüksiyon değerlerine bir bakış sunan bir kısa bakış klibi eşliğinde geldi.

3 Body Problem, 21 Mart 2024'te Netflix'te yayınlanacak

Game Of Thrones'un arkasındaki beyin olan David Benioff ve D.B. Weiss tarafından yaratılan "3 Body Problem" adlı dizi 21 Mart 2024'te platformda çıkış yapacak.

Uyarlama, Benioff ve Weiss'ın hikaye anlatma becerilerini bir başka destansı hikayeye taşıyarak dümende olacaklarının açıklandığı 2020'den bu yana heyecan konusu oldu. Alexander Woo, The Terror: Infamy ve True Blood'daki çalışmalarıyla tanınan Alexander Woo da yaratıcı ekibin bir parçası.

Kadroda Marvel yıldızları Benedict Wong (Dr. Strange) ve Tsai Chin'in (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) yanı sıra Liam Cunningham ve yayınlanan klipte önemli bir rol oynayan John Bradley gibi Game of Thrones'un tanıdık simaları da yer alıyor.

3 Body Problem'in resmi açıklaması şöyle: "1960'ların Çin'inde genç bir kadının verdiği kader kararı, uzay ve zamanın ötesine geçerek günümüze kadar yankılanır. Doğa kanunları açıklanamaz bir şekilde gözlerinin önünde çözüldüğünde, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup parlak bilim insanı, insanlık tarihindeki en büyük tehditle yüzleşmek için gözünü budaktan sakınmayan bir dedektifle güçlerini birleştirir."

Dizi, on yıllara yayılan ve 1960'ların Çin'inde verilen çok önemli bir kararın sonuçlarını araştıran sürükleyici bir anlatıya sahşo. Doğa kanunları gözlerinin önünde gizemli bir şekilde bir bir çiğnenirken, bir grup bilim insanı, kararlı bir dedektifle birlikte, zamanı aşan ve insanlık tarihindeki en önemli meydan okumayı oluşturan bir tehditle yüzleşmek için bir araya geliyor.

Yayın tarihi 21 Mart 2024 olarak belirlenen 3 Body Problem bilim kurgu, gizem ve tarihi dramı harmanlayarak izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Netflix tarafından paylaşılan kısa klip, Liu Cixin'in karmaşık ve ilgi çekici romanını ekranda hayata geçirmeyi amaçlayan dizi için beklenti yaratarak yüksek düzeyde bir prodüksiyon kalitesine işaret ediyor.

