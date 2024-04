2024, tam anlamıyla büyük bütçeli dizi ve film yapımlarının yılı olacak. Birçok yeni dizi ve mevcut dizilerin yeni sezonu 2024 yılında yayınlanacak, ancak bu listeyi başka zaman inceleriz. Şimdi gelin 2024'te vizyona girecek filmlere ve vizyon tarihlerine göz atalım.

İşte 2024'te vizyona girecek 12 büyük film ve çıkış tarihleri

The Fall Guy (Dublör) – 3 Mayıs

Ryan Reynolds'un canlandırdığı Colt Seavers, bir zamanlar başarılı bir dublör olan ancak şimdi sağlık sorunlarıyla boğuşan bir adam. İşini bırakarak yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Emily Blunt'ın canlandırdığı eski sevgilisi Jody Moreno'nun yönettiği bir stüdyo filmindeki başrol oyuncusunun kaybolmasıyla tekrar göreve çağrılıyor.

Filmin yapımcısı Gale, oyuncunun kaybolmasını gizlemeye çalışırken, Colt eski sevgilisini geri kazanma umuduyla aksiyon sahnelerini başarıyla gerçekleştiriyor. Ancak, kayıp yıldızla ilgili gizem artar ve Colt kendini karanlık bir suç komplosunun içinde buluyor.

Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık) – 10 Mayıs

Sezar'ın liderliğindeki maymun toplulukları vahşi yaşamda büyürken, insanlar da benzer bir hayat sürüyor. Bazı maymun grupları Sezar'ı tanımazken, diğerleri ise onun imparatorluk kurma öğretisini yanlış anlıyor veya çarpıtıyorlar.

Furiosa: A Mad Max Saga (Furiosa: Bir Mad Max Destanı) – 24 Mayıs

Post-apokaliptik türünün öncülerinden ve efsanevi Mad Max serisinin yönetmeni George Miller, serinin beşinci devam filmi için yeniden yönetmen koltuğuna oturuyor. Filmin başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth paylaşıyor.

A Quiet Place: Day One (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) – 28 Haziran

Yönetmen koltuğunda Jeff Nichols'un bulunduğu film, sese duyarlı varlıkların tetiklenmemesi için sessizliğin kritik önem taşıdığı bir dünyada geçiyor. Bir ailenin, sessizliğin hakim olduğu bir ortamda hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatan bu filmde, beklenmedik bir sesin ortaya çıkmasıyla birlikte ailenin hayatı bir kabusa dönüşür.

Despicable Me 4 (Çılgın Hırsız 4) – 3 Temmuz

Chris Renaud ve Patrick Delage'in yönettiği, Çılgın Hırsız serisinin dördüncü filmi olan Despicable Me 4, Gru'nun sadık takımıyla birlikte yaşadığı yeni maceraları anlatıyor.

Deadpool 3 (Deadpool & Wolverine) – 26 Temmuz

Süper kahramanların (aslında bir anti-kahraman) en edepsizi Deadpool, üçüncü filminde bir aşk-nefret ilişkisi içerisinde olduğu Wolverine ile birlikte geri dönüyor.

Alien: Romulus – 16 Ağustos

Alien: Romulus, uzak bir gezegende yaşayan genç bir grup insanın, evrenin en korkunç yaşam formuyla mücadelesini anlatıyor.

Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) – 4 Ekim

Joker: Folie à Deux, Arthur Fleck'in dönüşümünü izlediğimiz "Joker" filminin devamı niteliğinde. Joaquin Phoenix yine Joker karakterini canlandırırken, Lady Gaga ise Harley Quinn rolünde yer alıyor.

Gladiator 2 – 22 Kasım

Gladiator 2, önceki filmdeki karakterlerden Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'un hikayesine odaklanıyor. Filmin başrollerinde Pedro Pascal ve Denzel Washington yer alıyor.

Karate Kid (2024) – 13 Aralık

Başrolünde aynı 2010'daki gibi Jackie Chan'in yer aldığı yeni Karate Kid filmi için bir fragman koyamadık zira Jackie Chan ve filmin yönetmeni Jonathan Entwistle, film için oyuncu seçimi aşamasındalar. Ancak filmin 13 Aralık 2024'te çıkacağı duyuruldu.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – 13 Aralık

The Lord Of The Rings: The War Of Rohirrim, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği»ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesinde geçen bir film olacak. Orta Dünya'nın geçmişindeki önemli bir savaşı konu alacak olan film, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına odaklanacak.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – Henüz açıklanmadı

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse'de geçen olaylardan sonra yaşananları konu alacak. Onun dışında henüz bir bilgimiz yok. Ancak filmin 2024 yılında yayınlanacağı kesin olarak yayınlanacağını biliyoruz.

