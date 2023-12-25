Üye Girişi
Haberler

2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var

Güncelleme:
Abone Ol

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi, 2. sırasında 14 Mayıs seçimleri bulunuyor. İsrail-Hamas savaşı, CHP'deki genel başkan değişikliği ve 6'lı Masa'daki kriz de listede yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi. Listenin zirvesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler yer alıyor. Çatışmalar aylardır devam ederken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinden bir sonuç çıkmadı. Savaşa ilişkin toplamda 928 bin 684 haber yapıldı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Teknoloji

2023 Kahramanmaraş Depremi Kahramanmaraş Habermetre İsrail Deprem Hamas SİHA Gündem Teknoloji Politika Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title