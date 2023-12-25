2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi, 2. sırasında 14 Mayıs seçimleri bulunuyor. İsrail-Hamas savaşı, CHP'deki genel başkan değişikliği ve 6'lı Masa'daki kriz de listede yer aldı.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi. Listenin zirvesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler yer alıyor. Çatışmalar aylardır devam ederken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinden bir sonuç çıkmadı. Savaşa ilişkin toplamda 928 bin 684 haber yapıldı.