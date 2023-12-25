2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi. Listenin zirvesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler yer alıyor. Çatışmalar aylardır devam ederken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinden bir sonuç çıkmadı. Savaşa ilişkin toplamda 928 bin 684 haber yapıldı.