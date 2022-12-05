ShiftDelete.Net olarak 2022 yılında Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve albümler ile karşınızdayız.

2022'nin sona ermesine 1 aydan kısa süre kaldı ve istatistiklere odaklanıldı. Alışveriş sitelerinden, online servislere kadar tüm platformlar 2022'nin hem kendileri hem de kullanıcılar açısından nasıl geçtiğine dair raporlar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda verilerin paylaşılması ile Spotify kullanıcıları en çok hangi şarkıları / sanatçıları dinlediklerini paylaşmaya başladı.

ShiftDelete.Net olarak bu kez özel bir içerik ile 2022 yılında Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve albümler ile karşınızdayız.

Türkiye otomobilde en çok hangi şarkıları dinledi?

Spotify tarafından paylaşılan verilere göre 2022 yılında otomobilde dinlenen sanatçılardan ilk üçü Sefo, Tarkan ve Zeynep Bastık oldu. En çok dinlenen şarkılara baktığımızda ise listenin ilk sıralarında KÖFN – Bi' Tek Ben Anlarım, Zeynep Bastık – Ara ve Sefo – Affettim yer alıyor.

2022'de Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar

Sefo

Tarkan

Zeynep Bastık

Burak Bulut &Kurtuluş Kuş

Ezhel

Murda

Mustafa Ceceli

UZI

Sezen Aksu

The Weeknd

2022'de Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen şarkılar

KÖFN – Bi' Tek Ben Anlarım

Zeynep Bastık – Ara

Sefo – Affettim

Funda Arar, Semicenk – Al Sevgilim

Capo, Sefo – ISABELLE

Sefo – Tutsak

Tarkan – Geççek

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak

cakal – İmdat

EDIS – Arıyorum

Spotify açıkladı! İşte 2022'de en çok dinlenen şarkılar

2022'de Türkiye'de otomobil en çok dinlenen albümler

Ed Sheeran – =

Dua Lipa – Future Nostalgia

UZI – EL CHAVO

Harry Styles – Harry's House

cakal – Paradoks

The Weeknd – Dawn FM

Güneş – Atlantis

Zeynep Bastık – Zeynodisco

Lil Nas X – MONTERO

The Weeknd – After Hours

– Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz en çok hangi şarkıyı dinlediniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…