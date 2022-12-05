2022'de Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen şarkılar
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ShiftDelete.Net olarak 2022 yılında Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve albümler ile karşınızdayız.
2022'nin sona ermesine 1 aydan kısa süre kaldı ve istatistiklere odaklanıldı. Alışveriş sitelerinden, online servislere kadar tüm platformlar 2022'nin hem kendileri hem de kullanıcılar açısından nasıl geçtiğine dair raporlar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda verilerin paylaşılması ile Spotify kullanıcıları en çok hangi şarkıları / sanatçıları dinlediklerini paylaşmaya başladı.
ShiftDelete.Net olarak bu kez özel bir içerik ile 2022 yılında Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve albümler ile karşınızdayız.
Türkiye otomobilde en çok hangi şarkıları dinledi?
Spotify tarafından paylaşılan verilere göre 2022 yılında otomobilde dinlenen sanatçılardan ilk üçü Sefo, Tarkan ve Zeynep Bastık oldu. En çok dinlenen şarkılara baktığımızda ise listenin ilk sıralarında KÖFN – Bi' Tek Ben Anlarım, Zeynep Bastık – Ara ve Sefo – Affettim yer alıyor.
2022'de Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar
Sefo
Tarkan
Zeynep Bastık
Burak Bulut &Kurtuluş Kuş
Ezhel
Murda
Mustafa Ceceli
UZI
Sezen Aksu
The Weeknd
2022'de Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen şarkılar
KÖFN – Bi' Tek Ben Anlarım
Zeynep Bastık – Ara
Sefo – Affettim
Funda Arar, Semicenk – Al Sevgilim
Capo, Sefo – ISABELLE
Sefo – Tutsak
Tarkan – Geççek
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak
cakal – İmdat
EDIS – Arıyorum
Spotify açıkladı! İşte 2022'de en çok dinlenen şarkılar
2022'de Türkiye'de otomobil en çok dinlenen albümler
Ed Sheeran – =
Dua Lipa – Future Nostalgia
UZI – EL CHAVO
Harry Styles – Harry's House
cakal – Paradoks
The Weeknd – Dawn FM
Güneş – Atlantis
Zeynep Bastık – Zeynodisco
Lil Nas X – MONTERO
The Weeknd – After Hours
– Türkiye'de otomobilde en çok dinlenen şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz en çok hangi şarkıyı dinlediniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022