ERÜ'de 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sergiye, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan, TÜBİTAK BİDEB Başkan Yardımcısı Dr. Metin Demirsoy katıldı. Programda konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu; sergide yer alan projelerin geleceğe dair umut verdiğini belirterek, "Çocuklarımızın özgüveni ve ortaya koydukları çalışmalar, geleceğimiz adına bizleri son derece umutlandırıyor. Bilgi bizim için bir beka meselesidir. Gençlerimize baktığımızda çok parlak bir gelecek görüyorum" dedi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise konuşmasında, öğrencilerin merak ve sorgulama duygusunun bilimsel düşüncenin temelini oluşturduğunun altını çizerek; "Bugünün çocukları araştıran, sorgulayan ve problem çözen bireyler olarak geleceğin dünyasını şekillendirecek. Bu projeler, onların sadece öğrenmekle kalmayıp üretim odaklı düşündüklerini de gösteriyor" diye konuştu. Kayseri Bölge Koordinatörü Prof Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan ise sergide yer alan projelerin yaklaşık bin proje arasından seçildiğine dikkat çekerek, "Bugün burada sergilenen çalışmalar, öğrencilerimizin hayal gücünün, emeğinin ve azminin birer yansımasıdır. Bu süreçte gösterilen çaba, elde edilecek derecelerden çok daha kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar sergiyi inceleyerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

