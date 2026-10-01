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2. Ordu Bölge Komutanlığı Bando Takımı Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te konser verdi

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2. Ordu Bölge Komutanlığı Bando Takımı Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te konser verdi
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2. Ordu Bölge Komutanlığı Bando Takımı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da konser verdi. Türk müziği eserleri ve marşlardan oluşan repertuvarı seslendiren ekip, dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı; festival 4 Ekim'e kadar sürecek.

2. Ordu Bölge Komutanlığı Bando Takımı'nda yer alan askerler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da konser verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

2. Ordu Bölge Komutanlığı Bando Takımı, festival kapsamında konser verdi.

Bando ekibi, Türk müziğinin sevilen eserleri ile marşlardan oluşan repertuvarını seslendirdi.

Katılımcılar, konser boyunca eserlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, askeri bando tarafından icra edilen eserler büyük beğeni topladı.

Program sonunda vatandaşlar ve öğrenciler, bando ekibini alkışlarla tebrik etti.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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