120'yi aşkın gazeteci dijital habercilik çalıştayı için Şanlıurfa'da buluşuyor

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) tarafından, Şanlıurfa İl Temsilcisi Gazeteci Mehmet Yetim öncülüğünde düzenlenen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı 18–21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel başta olmak üzere, toplamda 120'nin üzerinde ulusal ve yerel basın mensubunun katılacağı çalıştaya, Şırnak Gazeteciler Cemiyeti (ŞGC) Başkanı Halil Azizoğlu da katılım sağlayacak.

AKADEMİ İLE MEDYA AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi Salonu'nda düzenlenecek olan çalıştay, akademi ile medyayı aynı çatı altında buluşturacak. Türkiye'nin önde gelen usta gazetecileri, medya yöneticileri, editörler ve dijital medya uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan programda; dijitalleşen gazetecilik, etik değerler, yapay zekâ, saha haberciliği, savaş muhabirliği ve haberde fotoğrafın rolü kapsamlı biçimde ele alınacak.

Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur moderatörlüğünde yapılacak olan ilk oturumda;

• Gazeteci İsmail Saymaz (Halk TV) - Geleneksel Gazetecilikten Sosyal Medya Gazeteciliği Olur mu?

• Av. Bedia Teymur (Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni) - Yeni Nesil Gazetecilik ve Etik Değerler

• Gazeteci Nevzat Çiçek (Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni)- Ortadoğu Coğrafyasında Gazeteci Olmak

• Gazeteci Alişer Delek (Sözcü TV eski Genel Müdürü) - Dijital Dünyada Gazetecilik ve Habercilik

• Gazeteci Kemal Öztürk (NTV Yorumcusu, AA eski Genel Müdürü) - Ajans Haberciliği ve Sosyal Medya

• Gazeteci Bahadır Özgür (Halk TV) - Dosya Haberciliği Üzerinden Gazetecilik

başlıkları ile sunumlarını gerçekleştirecek.

Gazeteci-Yazar ve TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İlker Yücel moderatörlüğünde yapılacak ikinci oturumda;

• Rabia Azra Sözcü (Haber Global) – Sokak Haberciliği

• Mehmet Geçgel (A Haber) – Savaş Muhabirliği

• Üstün Tuncer (TİGAD Disiplin Kurulu Başkanı) – Geleneksel Medya ve Etik Değerler.

• İrfan Salcı - (Gazeteci) - Yerelde Gazetecilik

• Ubeyd Baş (Fotoğraf Sanatçısı) – Haberde Fotoğrafın Tanıklığı

• Özgür Mehmet Kütküt (Google Eğitmeni) – Habercilikte İleri Seviye Yapay Zekâ Kullanımı

konularında değerlendirmelerde bulunacak.

KENTİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİ TANITILACAK

Çalıştay kapsamında katılımcılar ayrıca Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerleri olan, başta Balıklıgöl Platosu olmak üzere Dergâh Camisi, Gümrük Hanı ve tarihi çarşılar, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Harran Ulu Camii ve Kalesi, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli noktaları da ziyaret edecekler.