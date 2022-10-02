Üye Girişi
Haberi Paylaş

10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar!

Teknoloji Haberleri

10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar!

Mevcut ekonomik durumda ve teknolojik şartlarda alınabilecek 10.000 - 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar sizlerle.

Lenovo Türkiye olarak IDC sonuçlarına göre son 2 yıldır düzenli olarak her çeyrek PC Pazar payı anlamında lider konumda bulunuyor. Mevcut ekonomik durumda alınabilecek 10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar sizlerle.

2022 yılında ilk çeyreği %21 pazar payı ile birinci sırada kapadı. 2022 yılının ikinci çeyreğini de IDC sonuçlarına göre %30,3 pazar payı ile birinci sırada kapattı.

10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar!

Listemizdeki Lenovo bilgisayarlardan satın almak için buraya tıklayın

Türkiye PC Pazarı yıldan yıla %6 büyüyerek 2.4 Milyon adet oldu. Lenovo Türkiye olarak 2021 yılında yıldan yıla %11,2 büyüdü. Lenovo Türkiye olarak son 2 yıldır Türkiye PC pazarında pazar payı sıralamasında birinci sıradalar. 2021 yılını Türkiye PC pazarında %26,7 pazar payı ile birinci sırada kapattı.

Toplam Kurumsal Müşteriler PC pazarının lideri de Lenovo. Payımız %40,1. KOBİ PC pazarının lideri Lenovo – %39,5. Toplam Tüketici PC pazarının lideri Lenovo payı %19,1. Toplam Dizüstü Bilgisayar pazarının lideri yine Lenovo payı %28,7. Toplam Masaüstü Bilgisayar pazarının lideri olarak da payı %21,7.

Lenovo IdeaPad 3: Intel i5 10210U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6 inç FHD 60 Hz

Intel paylaşımlı ekran kartı

Lenovo IdeaPad 3 AMD:

AMD Ryzen 7 5700U

8 GB RAM

512 GB SSD

FreeDos

15.6 inç FHD 60 Hz

AMD dahili ekran kartı

Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IHU6:

Intel i5 11300H

8 GB RAM

256 GB SSD + 1 TB HDD

GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı

15.6 IPS FHD 165 Hz ekran

Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD:

AMD Ryzen 5 5600H

8 GB RAM

512 GB SSD

GeForce GTX 1650

15.6 inç FHD 120 Hz ekran

FreeDos

Lenovo IdeaPad 5:

Intel Core i7 1165G7

16 GB RAM

1 TB SSD

GeForce MX450 ekran kartı

14 inç FHD IPS

Lenovo IdeaPad 5:

Intel Core i5 1135G7

8 GB RAM

256 GB SSD + 1 TB HDD

15.6 inç FHD

GeForce MX450 ekran kartı

Lenovo IdeaPad Flex 5:

Intel Core i5-1135G7

8 GB RAM

256 GB SSD

14 inç FHD

Yerleşik ekran kartı

Lenovo IdeaPad 5 Pro:

AMD Ryzen 5 5600H

16 GB RAM

512 GB SSD

GeForce RTX 3050 4GB

16 inç FHD IPS 120 Hz

FreeDos

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Türkiye Lenovo Intel Teknoloji Haberler

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title