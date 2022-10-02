10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar!
Teknoloji Haberleri
Mevcut ekonomik durumda ve teknolojik şartlarda alınabilecek 10.000 - 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar sizlerle.
Lenovo Türkiye olarak IDC sonuçlarına göre son 2 yıldır düzenli olarak her çeyrek PC Pazar payı anlamında lider konumda bulunuyor. Mevcut ekonomik durumda alınabilecek 10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar sizlerle.
2022 yılında ilk çeyreği %21 pazar payı ile birinci sırada kapadı. 2022 yılının ikinci çeyreğini de IDC sonuçlarına göre %30,3 pazar payı ile birinci sırada kapattı.
10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar!
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Türkiye PC Pazarı yıldan yıla %6 büyüyerek 2.4 Milyon adet oldu. Lenovo Türkiye olarak 2021 yılında yıldan yıla %11,2 büyüdü. Lenovo Türkiye olarak son 2 yıldır Türkiye PC pazarında pazar payı sıralamasında birinci sıradalar. 2021 yılını Türkiye PC pazarında %26,7 pazar payı ile birinci sırada kapattı.
Toplam Kurumsal Müşteriler PC pazarının lideri de Lenovo. Payımız %40,1. KOBİ PC pazarının lideri Lenovo – %39,5. Toplam Tüketici PC pazarının lideri Lenovo payı %19,1. Toplam Dizüstü Bilgisayar pazarının lideri yine Lenovo payı %28,7. Toplam Masaüstü Bilgisayar pazarının lideri olarak da payı %21,7.
Lenovo IdeaPad 3: Intel i5 10210U
8 GB RAM
512 GB SSD
15.6 inç FHD 60 Hz
Intel paylaşımlı ekran kartı
Lenovo IdeaPad 3 AMD:
AMD Ryzen 7 5700U
8 GB RAM
512 GB SSD
FreeDos
15.6 inç FHD 60 Hz
AMD dahili ekran kartı
Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IHU6:
Intel i5 11300H
8 GB RAM
256 GB SSD + 1 TB HDD
GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı
15.6 IPS FHD 165 Hz ekran
Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD:
AMD Ryzen 5 5600H
8 GB RAM
512 GB SSD
GeForce GTX 1650
15.6 inç FHD 120 Hz ekran
FreeDos
Lenovo IdeaPad 5:
Intel Core i7 1165G7
16 GB RAM
1 TB SSD
GeForce MX450 ekran kartı
14 inç FHD IPS
Lenovo IdeaPad 5:
Intel Core i5 1135G7
8 GB RAM
256 GB SSD + 1 TB HDD
15.6 inç FHD
GeForce MX450 ekran kartı
Lenovo IdeaPad Flex 5:
Intel Core i5-1135G7
8 GB RAM
256 GB SSD
14 inç FHD
Yerleşik ekran kartı
Lenovo IdeaPad 5 Pro:
AMD Ryzen 5 5600H
16 GB RAM
512 GB SSD
GeForce RTX 3050 4GB
16 inç FHD IPS 120 Hz
FreeDos