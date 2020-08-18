Teknoloji nedir? Teknolojinin yararları ve zararları nelerdir? Teknolojinin faydası var mı?
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Teknoloji nedir? Teknolojinin yararları ve zararları nelerdir? Teknolojinin faydası var mı?

Teknoloji, dünya genelinde insanların yaşamını kolaylaştıran, insanlara hayat konforu sağlayan, telefon, otomobil, bilgisayar vb. gibi aletleri kapsayan bir alandır. İnsanlar teknolojinin faydalarını ve zararlarını çok merak ediyor. Peki teknolojinin yararları ve zararları nelerdir?

Teknoloji nedir? Teknolojinin yararları ve zararları nelerdir? Teknolojinin faydası var mı?
18.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:45

Kullandığımız teknolojik cihazların yani telefon, tablet, otomobil, bulaşık-çamaşır makinesi vb. gibi aletlerin yararları saymakla bitmez. Fakat bu cihazların yararından başka zararları da bulunmaktadır. Peki teknolojinin yararları ve zararları nelerdir, teknoloji nedir tüm detayları haberimizde paylaşalım...

TEKNOLOJİ NEDİR?

Teknoloji, mal ya da hizmetlerin üretiminde veya bu hizmetlere yönelik amaçların hayata geçirilmesinde kullanılan beceriler, işlemler, yöntemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmaların bütününe verilen isimdir. Yunanca'da tekno "zanaat" demektir. Teknoloji "zanaat bilimi" manasına gelmektedir. Teknoloji kelimesi, dilimize bir nevi Yunanca'dan geçmiştir diyebiliriz.

Teknoloji doğal kaynakların basit bir araç olarak bireyler tarafından kullanılmasıyla başladı. Tarih öncesinde yangının nasıl kontrol altına alınacağının keşfedilmesi, Neolitik Devrimde hazır yiyecek kaynaklarının artırılması amacıyla üretimde kullanılan teknikler ile araçlar ve insanların seyahat etmelerinin yanı sıra çevrelerini kontrol edebilmesi için tekerleğin icadı bir teknolojidir. En büyük teknolojik icadın tekerlek olduğu düşünülüyor. Tarih boyunca matbaa ve basım konusundaki gelişmeler, telefon ve internet insanların küresel ölçekte serbest bir şekilde iletişime geçmelerini, etkileşmelerini sağladı. Askerî teknolojinin sürekli ilerlemesi, cop gibi basit silahların yanı sıra yıkıcı gücü büyük nükleer silahlar gibi teknolojilerin gelişmesini de sağladı.

Teknolojinin bunlar ile birlikte daha birçok etkisi bulunmaktadır. Teknoloji günümüz küresel ekonomisi dahil olmak üzere ekonomilerin çok daha gelişmesine ve göze çarpan eğlence sınıfının yükselişine de yardımcı oldu. Birçok teknolojik süreç ile birlikte istenmeyen yan ürünler nedeniyle, çevre kirliliği olarak da bilinen Dünya'nın doğal çevre zararları oluştu. Doğal kaynaklar tükenmeye başladı. Teknolojinin çeşitli uygulamaları, toplumda genellikle yeni etik sorunların oluşmasına neden oldu. Bazı değerlerini ise etkiledi. Örneğin aslında geleneksel olarak yalnızca makine için belirtilen verimlilik kavramında bir artış meydana geldi ve bu insan verimliliği açısından da aynı anlamda kullanılır oldu.

TEKNOLOJİNİN YARARLARI NELERDİR?

Teknolojinin sayılamayacak kadar faydası vardır. 7'den 70'e herkese yarar sağlayacak teknolojik ürünler mevcuttur. En basitinden otomobiller bir teknolojik araçtır. Bir yere ulaşım için zamandan tasarruf sağlar. Cep telefonları da teknolojik ürün sayılır. Telefon üzerinden kişilerle anlık konuşma yapılabilir. Bunun gibi teknolojinin ve teknolojik aletlerin birçok yararı vardır. Şimdi bazılarılarını sırayla yazalım:

- Teknolojinin en önemli uygulama noktası tıp bilimidir. Hastanelerde, doktorlar teknolojiyi kullanarak hastalarına tedavi yöntemi ararlar. Mesela akciğer filmi çektirmek için teknolojik röntgen cihazına ihtiyaç vardır. Ayrıca ameliyatlar, nakiller gibi işlemler hep teknolojinin sayesinde yapılabiliyor ve gelişme katediyor.

- Aynı şekilde teknoloji sayesinde insan vücudunun komple taraması, check up'ı yapılabiliyor. Buna göre insanların ne hastalığı varsa o tespit edilip tedavi yöntemlerine başlanabiliyor.

- Eğitim alanında okullarda akıllı tahta kullanımı öğrencilerin dersi daha çabuk anlamasına katkı sağlıyor. Akıllı tahtalar, bilgisayarlar, tabletler bu aletlerin hepsi teknoloji ürünüdür. Hepsi eğitim alanında kullanılırsa yarar sağlamaktadır.

- Günlük yaşantımızda evlerde ve mutfakta kullandığımız bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri vb. ürünlerin hepsi teknoloji ürünüdür. Bunlar hayatımızı kolaylaştırmayı sağlamaktadır.

- Teknolojinin faydalarını saymakla bitmez. Bu faydalardan birisi ulaşımdır. Uçaklar, vapurlar, arabalar bunların hepsi teknolojik makineler sınıfına girmektedir. Bu araçlar sayesinde insanlar hem daha hızlı hem de daha konforlu seyahat edebiliyorlar.

- Teknoloji polislere de yarar sağlamaktadır. Mesela bir suçluyu veya hırsızı yakalamak için polisler güvenlik kameralarını kontrol ederler. Bu kameralar sayesinde suçluyu tespit edip yakalama operasyonu başlatırlar.

- Sanayi ve endüstri alanında teknolojik cihazlar kullanılarak kısa sürede üretim, bakım, onarım ve montaj yapılabiliyor.

- Teknolojinin medya sektörüne de oldukça faydası vardır. Mesela bir dizi çekilirken, kamera, fotoğraf makinesi, mikrofon, ses kayıt cihazları vb. aletler gereklidir. Bu aletlerin hepsi teknolojik ürünler sınıfına girer.

- Bu yazımızda yazdığımız gibi faydalı bilgiler okumak için internete ve bilgisayara ihtiyaç vardır. Haliyle internet, bilgisayar, akıllı cep telefonları hepsi teknolojinin insana sağladığı faydalardır.

BAZI TEKNOLOJİK CİHAZLAR VE ARAÇLAR

  • Bilgisayar
  • Tablet
  • Akıllı telefon
  • Buzdolabı
  • Çamaşır makinesi
  • Bulaşık makinesi
  • Hızlı tren
  • Otomobil
  • Uçak
  • Vapur
  • Kamyon

TEKNOLOJİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Elbette teknolojinin faydaları kadar zararları da vardır. Aslında faydası çoktur fakat kötüye kullanıldığı taktirde teknolojinin zararları da oldukça fazladır. Şimdi birkaç tane zararını paylaşalım:

- Teknoloji bağımlılık yapabilir. Mesela online bir oyun bir kişide bağımlılık oluşturabilir. Aynı şekilde instagramda takılmak, facebookda takılmak da bir süre sonra bağımlılık oluşturabilir. Bu da teknolojinin en kötü taraflarından birisidir.

- Teknolojinin bir diğer zararı insanları tembelleştirmesidir. Mesela bir insanın asansör ve yürüyen merdiven kullanması o kişiyi zamanla tembelleştirebilir. İnsanlar yürüyen merdiven kullandıkça zamanla üst katlara çıkarken yorulmaya başlayacaktır. Çünkü vücut yürüyen merdivene binmeyi alışkanlık haline getirmiş olacaktır.

- Sadece bu da değil. Aynı zamanda insan teknoloji sayesinde hazır yaşama alışır. Mesela bu durumu, dükkana gitmeden, markete gitmeden evlerden online sipariş vermek insanların kilo almasına sebep olabilir gibi düşünebiliriz.

- Teknolojik ürünler dolayısıyla kanser hastalığında yaygınlaşma yaşandı. Bazı teknolojik cihazlar radyasyon ve elektromanyetik dalgalar yaydığı için bu durum insanlarda bazı hastalıklara yol açabiliyor. Çok rasyasyona maruz kalmak kanser riski oluşturuyor.

- Teknoloji konusunda aileler tarafından en çok şikayet edilen konulardan birisi de bilgisayar oyunları. Tablet, telefon ve bilgisayardan oyun bağımlısı haline gelen çocuklar derslerinden ve sosyal hayattan geri kalıyor. Bunun önüne geçmek isteyen aileler bilgisayar oyunları hakkında bazı kısıtlamalara gidiyorlar. Bazı aileler çocuklarının günlük belli bir saatte oyun oynamasına izin veriyorlar.

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