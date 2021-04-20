Teknoloji devleriyle buluşma fırsatı; kayıtlar başladı

Yeni iş bağlantıları kurma ve teknoloji devleriyle buluşma fırsatı sunacak olan CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021 zirvesi için kayıtlar başladı.

Yeni iş bağlantıları kurma ve teknoloji devleriyle buluşma fırsatı sunacak olan CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021 zirvesi için kayıtlar başladı. 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek zirveye, 100'ü aşkın teknoloji devi firma ve 3 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

26-27 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleşecek olan CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021 için kayıtlar başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği zirveye bu yıl 3 bini aşkın kişinin aktif katılım göstermesi bekleniyor. Online olarak 2 gün sürecek olan zirvede bu yıl da dünyanın birçok yerinden sektör profesyonelinin 60'tan fazla konuşmacıyı izleme imkanı olacak. Canlı oturumlarla, 5 farklı salonda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, sınırlı izleyici kitlesiyle 5'ten fazla atölye oturumu da gerçekleşecek.

İŞ DÜNYASINDA YENİ FIRSATLARIN KAPISINI ARALIYOR

CloudTalk Global Başkanı Burkay Yapağcıoğlu, etkinliğin iş dünyasında yeni fırsatların kapısını aralayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 152 milyar lira büyüklüğü var. Bunun içerisinde bilgi teknolojileri kısmı 56 milyar liralık bir büyüklüğü temsil ediyor. Bilgi teknolojileri; donanım, yazılım ve hizmetler olarak üç temel bileşenden oluşuyor. Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanının vazgeçilmezi. Şirketler de değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini dijitalleştirmek üzere teknoloji yatırımlarına hız vermekteler. Her adımdaki değişiklikler kelebek etkisi oluşturarak dönüşümü tetikledi ve inovasyonu yarattı. Şirketlerin bulut bilişim altyapısına entegre olmaları ile birlikte inovasyonun ekonomiye olan etkisi de doğru orantılı bir şekilde artacaktır."

BULUT BİLİŞİME YATIRIM İVMELENEREK ARTIYOR

Pandemi süreciyle birlikte bulut bilişime yatırımın da ivmelenerek arttığına dikkat çeken Yapağcıoğlu, "Genel veri güvenliği, maliyet avantajı, esneklik, veri entegrasyonu, regülasyonlara uyum gibi nedenlerden dolayı da bulut sistemler tercih ediliyor. Bulut bilişim sektöründeki tüm yenilikler de artık 30'u aşkın sektördeki on binlerce firmayı yakından ilgilendiriyor. Biz de tüm sektörlerdeki ilgilileri, bulut bilişim sektörünün tüm aktörlerini, tüm bu inovasyonları ve gelişmeleri ele almak üzere bu yıl da CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021'e davet ediyoruz. Bu yıl da online olarak geniş katılımla iş dünyasında yeni fırsatların kapısını aralayacağımız etkinliğimizde sektör profesyonellerini ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

TEKNOLOJİ DEVLERİYLE BULUŞMA FIRSATI

Yapağcıoğlu, bu yıl da teknoloji devi 100'ü aşkın firmayla 3 binden fazla IT profesyonelini sanal fuaye alanında buluşturmayı hedeflediklerine vurgu yaparak, "Katılımcıları kendi alanlarında ve aradıkları iş fırsatlarında birebir eşleştiren güçlü bir networking etkinliği olması ile Türkiye'de bir ilke imza atan CloudTalk Online Matchmaking Summit 2021'de bu yıl sanal fuaye alanında Veeam, Exclusive Networks, Arista Networks, DigitalOcean Datacasa Veri Merkezi, Plesk,cPanel, Linbit, CloudLinux gibi onlarca teknolojide öncü firma etkinlikte partner ve konuşmacı olarak yer alacak" dedi.

KAYITLAR BAŞLADI

Dünya devlerinin de yer aldığı konferansın katılımcı profilleri arasında; C-level IT yöneticileri, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, veri merkezi uzmanları, bulut mimarları, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar gibi pazarı oluşturan birçok profesyonel bulunuyor.

Yapağcıoğlu, etkinlikten 3 gün önce katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçlerinin başlayacağını, etkinlik gerçekleştikten sonra da tüm kayıtlı katılımcı ve partnerlerin platform üzerinden 2 gün daha bu iletişimlerini devam ettirebileceğini dile getirdi.

Etkinliğe https://cloudtalk.icu/tr adresinden kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı