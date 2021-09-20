Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi! - Haberler
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Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!

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Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!

21 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kısa adıyla Teknofest ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest'in nerede ve ne zaman yapılacağı soruları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest nerede yapılacak? Teknofest etkinlik tarihleri nelerdir? ,

Teknofest 2021'in başlamasına çok kısa bir süre kala Teknofest ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest ile ilgili internette en çok aratılan "Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest nerede yapılacak? Teknofest etkinlik tarihleri nelerdir?" gibi sorular oldu. Teknofest'in nerede ve ne zaman düzenleneceği ile ilgili detaylara ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik takvimi ne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST 2021 NEREDE VE NE ZAMAN?

2018 yılından beri düzenli olarak her yılın Eylül ayında yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) bu yıl da büyük heyecan ile bekleniyor. Teknofest 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1. Gün (21 Eylül Salı)

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!21 Eylül Salı

2. Gün (22 Eylül Çarşamba)

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!22 Eylül Çarşamba

3. Gün (23 Eylül Perşembe)

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!23 Eylül Perşembe

4. Gün (24 Eylül Cuma)

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!24 Eylül Cuma

5. Gün (25 Eylül Cumartesi)

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!25 Eylül Cumartesi

6. Gün (26 Eylül Pazar)

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!26 Eylül Pazar

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TEKNOFEST ETKİNLİK HARİTASI!

Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi!Teknofest Etkinlik Haritası

TEKNOFEST DETAYLI ETKİNLİK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN!

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Haber: Teknofest 2021 nerede? Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest etkinlik takvimi! - Haberler
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