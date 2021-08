TEKNOFEST 2021 İHA yarışları Bursa'da yapılacak

29 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

TEKNOFEST 2021 İHA yarışları Bursa'da yapılacak

BURSA - TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışmalara üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında; lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmasına 392 takım başvuru yaparken, başvuran takımlar arasından 42'si finale kalmaya hak kazandı. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına başvuruda bulunan 679 takım arasından 190 takım finale kaldı. TÜBİTAK yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına ise 810 takım başvuru yaptı ve 138 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması Döner Kanat, Sabit Kanat ve Serbest Görev olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Yarışmalar kapsamında üç farklı kategorideki tasarım raporlarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan takımlar, İHA'larını geliştirebilmek amacıyla hazırlık desteği alıyor. Detaylı tasarım raporu ve detaylı tasarım videosu değerlendirmesinde başarılı olan takımlara yarışmalarda yer alabilmeleri için katılım desteği de veriliyor. Yarışma kapsamında takımlardan iki farklı uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. Takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test edilerek belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenen alana bırakmaları gerekiyor.

Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması ise Sabit Kanat ve Döner Kanat olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Yarışma kapsamında İHA'lar arası hava-hava muharebe senaryosunun kontrollü bir ortamda oluşturulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Sanal olarak manevra kabiliyetinin önem kazandığı yarışmada takımların rakip İHA'lara mümkün olduğunca fazla kez başarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması gerekiyor.

Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

Savaşan İHA Yarışması Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak belirlendi. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL değerinde olacak.

Uluslararası İHA Yarışmasında Döner Kanat ve Sabit Kanat olmak üzere her bir kategori için Performans Birincilik Ödülü 40 bin TL, İkincilik Ödülü 30 bin TL ve Üçüncülük Ödülü 20 bin TL olarak belirlendi. Yarışma kapsamında takımların özgün tasarımları, sportmenlik, yardımseverlik ve yenilikçi teknoloji kullanımı konusunda incelemeler yapılarak her bir kategori için Mansiyon Ödülleri verilecek. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında takımların İHA'larının parçalarını yerli olarak tasarlaması şartıyla; her iki kategoride toplam 60 bin TL değerinde Yerlilik Ödülleri dağıtılacak. Ayrıca her bir kategoride birinci olan yarışmacılar Özel Ödülün de sahibi olacak. Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde ise 200 bin TL değerinde altın ve gümüş performans ödülleri yarışmacıları bekliyor.

Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat ve Sabit Kanat olmak üzere her bir kategori için Performans Birincilik Ödülü 25 bin TL, İkincilik Ödülü 20 bin TL ve Üçüncülük Ödülü 15 bin TL olacak. Yarışma kapsamında her bir kategori için Mansiyon Ödüllerinin yanı sıra her kategorinin birincilerine Özel Ödüller de verilecek. Liseler Arası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde dereceye giren yarışmacılar; altın, gümüş, bronz ve mansiyon performans kategorilerinde toplam 380 bin TL değerinde ödüller kazanacak.

