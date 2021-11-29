Teknik Bilimler MYO'dan sertifikalı eğitim hamlesi

BURSA (Habermetre) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (UHKİB), hazır giyim sektöründe nitelikli insan kaynağı oluşturmak için İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (BUÜ TBMYO) Moda Tasarım Programı işbirliği ile sertifikalı mesleki eğitim programı başlatacak.

Konuyla ilgili yapılan toplantılar, BUÜ TBMYO Müdürü Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın ev sahiplinde gerçekleşti. İlk toplantıya UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, UİB Genel Sekreter Yrd. Ayşe Mehtap Ekinci katılım sağladı. Toplantıda UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, BUÜ TBMYO moda tasarımı öğrencilerinin işyeri eğitimine UHKİB'in destek sağlaması için UHKİB üyelerine gerekli duyuruların yapılacağını ve sonrasında firmalara yerleştirilen öğrencilerin durumunu takip edeceklerini belirtti. Ayrıca Gündemir Bursa'da faaliyet gösteren hazır giyim firmaları için tasarımcı yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak bu konuda İMA ve BUÜ TBMYO ortaklığı ile sertifika eğitimleri açılacağını dile getirdi. Karşılıklı olarak kurumların faaliyetlerinin tanıtıldığı bu toplantıda söz alan BUÜ TBMYO müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan Tekstil, Moda Tasarımı ve Grafik programlarının başarı sıralamasında ilk 3'te yer aldığını belirtti. Karahan; başarılarımızın UHKİB ve İMA ile planlanan işbirliği doğrultusunda artacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili yapılan ikinci toplantıya UİB Proje Uygulama Şube Müdürü Sevcan Özkök, UİB Proje Uzmanı Gülnur Öztürk ile İMA Okul Müdürü ve Kalıp ve Dikiş Eğitmenleri Program Lideri Burcu Yıldırım, Sektörel İş Gücü Planlama ve Kurumsal Performans Yöneticisi Bahar Çamlıdere, Eğitim Uzmanı Kübra Solak, Danışmanlık ve İş Geliştirme Asistanı Tuğçe Şahin katıldı. İMA'nın mevcut programlarından olan akademik eğitim programları kapsamında "Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme" adlı akademik eğitim programının uygulanabilirliğine dair görüşmeler yapıldı. Toplantıda söz alan Sektörel İş Gücü Planlama ve Kurumsal Performans Yöneticisi Bahar Çamlıdere bu eğitim programı sayesinde mezun olan öğrencilerin Bursa'da çok fazla talep gören tasarımcı ve özellikle modelist ihtiyacına katkı sağlanabileceğini belirtti. İMA Okul Müdürü Burcu Yıldırım ise toplantıda İMA hakkında sunum yaptı. İşbirliği çerçevesinde yapılacak sertifikalı eğitimin BUÜ TBMYO Moda Tasarımı Programı ve İMA yapısına uygun olarak mevcut eğitim programında gerekli düzenlemeleri yaparak kapsamlı bir program hazırlayabileceklerini belirttiler.

Eğitim alanının BUÜ TBMYO Moda Tasarımı atölyeleri olabileceği ve bu atölyelerin fiziki durumu yerinde ziyaret edilerek görüşüldü.

Toplantılarda Moda Tasarımı Öğretim Elemanları, Gizem Anşin Gürtekin, Mine Balcı, Hatice Kübra Özbey, Grafik Tasarım Prog. Baş. Dr. Erhan Mutlugün ve BUÜ TBMYO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yahya Ulusoy hazır bulundu.

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