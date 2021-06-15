Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi

Önceki gün Nil Karaibrahimgil'in teknesinde ulu orta üstünü değiştirirken yakalanan yönetmen Sinan Çetin, bu sefer de pantolon ve tişörtle güneşlenirken görüntülendi.

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde soyunarak mayosunu değiştirdi.

KIYAFETLERİYLE GÜNEŞLENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, yine Bodrum'da objektiflere takılan yönetmen bu sefer de plajda güneşlenmeyi tercih etti. Çetin, bu sefer siyah pantolonu, siyah tişörtü ve ayakkabılarıyla şezlongta güneşlendi. Sinan Çetin'i tanıyan vatandaşlar ise yönetmeni büyük bir şaşkınlıkla izledi.

ÇIRILÇIPLAK YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde eşi Rebekka Çetin ve Nil Karaibrahimgil'in ailesiyle teknesine giden Sinan Çetin, uzun bir deniz keyfi yaptıktan sonra kadınlara aldırış etmeden ulu orta mayosunu değiştirmişti. Yönetmen, mayosunu değiştirdiği anlarda çıplak şekilde kameralara yansımıştı.