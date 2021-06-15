Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi
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Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Önceki gün Nil Karaibrahimgil'in teknesinde ulu orta üstünü değiştirirken yakalanan yönetmen Sinan Çetin, bu sefer de pantolon ve tişörtle güneşlenirken görüntülendi.

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde soyunarak mayosunu değiştirdi.

KIYAFETLERİYLE GÜNEŞLENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, yine Bodrum'da objektiflere takılan yönetmen bu sefer de plajda güneşlenmeyi tercih etti. Çetin, bu sefer siyah pantolonu, siyah tişörtü ve ayakkabılarıyla şezlongta güneşlendi. Sinan Çetin'i tanıyan vatandaşlar ise yönetmeni büyük bir şaşkınlıkla izledi.

Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi

ÇIRILÇIPLAK YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde eşi Rebekka Çetin ve Nil Karaibrahimgil'in ailesiyle teknesine giden Sinan Çetin, uzun bir deniz keyfi yaptıktan sonra kadınlara aldırış etmeden ulu orta mayosunu değiştirmişti. Yönetmen, mayosunu değiştirdiği anlarda çıplak şekilde kameralara yansımıştı.

Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Teknede çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin, bu sefer de kıyafetleriyle güneşlendi - Haberler Magazin
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