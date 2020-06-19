Tekne sahipleri "mavi tur" hareketliliği için dış pazarın açılmasını bekliyor
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Tekne sahipleri "mavi tur" hareketliliği için dış pazarın açılmasını bekliyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden günübirlik tur teknelerinin sahipleri, dış pazarın açılmasını bekliyor.

19.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:55

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden günübirlik tur teknelerinin sahipleri, dış pazarın açılmasını bekliyor.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu turizm sezonunun başında, Akdeniz'in mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koyları ıssız kaldı.

Kovid-19 ile mücadelede "yeni normal" olarak adlandırılan döneme girilmesiyle tur tekneleri de 1 Haziran'dan itibaren yeniden denizle buluştu. Tekne sahipleri ise sessizlik yaşanan koyları yeniden şenlendirmek için dış pazarın açılmasını beklemeye başladı.

Her yıl tarih, doğa ve deniz müdavimi binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tur tekneleri, kısıtlamaların esnetilmesiyle kısmen hareketlenen iç turizmden henüz beklenen payı alamadı.

Akdeniz'in koylarına açılmak için yerli turistlerin ilgisini bekleyen tekne sahipleri, bu sezonu kurtarabilmek için hava trafiğinin yeniden başlatılacağının bildirildiği temmuzdan ümitli.

Antalya'nın Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu ve Kaş gibi turistik merkezlerinde demirli bekleyen teknelerin sahipleri, dış pazarın açılmasıyla başta Rus ve Almanlar olmak üzere, diğer Avrupa kaynaklı turistlerin "mavi tur" hareketliliğini başlatacağını düşünüyor.

Bu arada, Kovid-19 tedbiri de alınan teknelere kapasitesinin yarısı kadar müşteri kabul ediliyor. Ateşi normal ölçülen turistlerin alındığı tekneler, iskeleye her döndüğünde dezenfekte ediliyor.

"Rus pazarının açılmasıyla sektörümüz hareketlenecek"

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz turizminin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Kovid-19 kısıtlamalarının esnetilmesinin ardından 1 Haziran'da iç turizmin hareketlenmeye başladığına dikkati çeken Çetin, bunun henüz günübirlik tur teknelerine yansımadığını belirtti.

Bu sezonu kayıpsız kapatmak için dış pazarın açılmasının beklendiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Antalya'yı yaklaşık 16 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bunun yüzde 80'i Rusya'dan geldi. Önümüzdeki günlerde Ukrayna pazarının da açılacağı söyleniyor. Bu sezon, sektörde faaliyet gösteren tekne sahiplerinin amacı kar etmek değil. Sezonu kayıpsız kapatmak bile onları mutlu edecek. Antalya'da Rus pazarının açılmasıyla birlikte sektörümüzün hareketleneceğini ve normale döneceğini düşünüyorum."

"Pandemi nedeniyle fazla bir beklentimiz yok"

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki günübirlik tekne sahiplerinin bağlı olduğu Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan ise yeni sezonla ilgili tüm hazırlıkları yılın ilk aylarında yaptıklarını bildirdi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay denize açılamadıklarını anımsatan Demircan, şöyle konuştu:

"Antalya, Kovid-19 salgını nedeniyle tekne turlarında son 30-40 yılın en zayıf dönemini yaşıyor. İş olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bizim 12 aylık sabit giderlerimiz var. Her sene bakım yapıyoruz. Yüksek marina kirası veriyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle fazla bir beklentimiz yok. Dış pazarın açılmasıyla birlikte en azından 2-3 ay bir turist popülasyonu olursa yaralarımızı sarabiliriz."

Tekne sahipleri 'mavi tur' hareketliliği için dış pazarın açılmasını bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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