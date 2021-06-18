Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı
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Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam

Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diyerek ifade eden ve videosuyla fenomen olan Kaan Kavrayış, sanılandan çok farklı meslek dalına atılıyor. Şu an 20 yaşında olan Kavrayış, Fransa'da havacılık okulunda okuyor.

2014 yılında İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında yapılan röportaj sosyal medyada fenomen videolar arasına girmişti.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN VİDEOLAR ARASINA GİRMİŞTİ

100 bin euroluk tekne alınınca gözyaşlarına boğulan ve muhabirin sorusuna "Anlayamazsınız, beni en çok çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi" sözleriyle sosyal medyaya damga vuran o dönem 13 yaşında olan Kaan Kavrayış, büyüdü ve yaptığı meslekle herkesi şaşırttı.

HAVACILIK OKUYOR

Şu an 20 yaşında olan Kaan Kavrayış'ın Fransa'da havacılık okuduğu öğrenildi.

Tekne hayranlığını 'Anlayamazsınız' diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı
Tekne hayranlığını 'Anlayamazsınız' diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı
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Servet Uzun
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