Tekirdağ'da yerli ayçiçeği tohumu geliştirilmesi projesi kapsamında yetiştirilen ürünler hasat edildi

Tekirdağ'da yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Savola Gıda ve Tohum Derneğinin iş birliği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün teknik desteğiyle "Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi" başlatıldı.

Proje ile Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite bakımından dünya pazarında da söz sahibi olunmasını sağlayacak yüksek kaliteli yerli çeşitler elde edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Muratlı ilçesinde deneme ekimi yapılan ayçiçekleri hasat edildi.

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, hasat töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında üreticilere eğitim ve yayım çalışmaları ile teknik uygulama desteği sağlanacağını söyledi.

Balazadeh yerli ayçiçeği tohumuna önem verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Proje ile yerli ayçiçeği artık daha fazla üretilecek. Bizler de bu proje için çok heyecanlıyız. Projemizde bugün önemli noktaya geldik ve bugün ilk hasadımızı yapacağız. Sonuçları heyecanla bekliyoruz. Proje ile Türkiye'nin yerli ayçiçeği tohumunda da dünyada söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Bunu inşallah hep beraber başaracağız. Proje kapsamında çiftçilerimize eğitimler verilecek ve teknik uygulamalar olacak. Bu proje uzun soluklu bir proje. Hedefimiz yerel tohumları ve yerel üretimi artırmak."

Tohum Derneği Başkanı Musa Kaya da sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine destek çerçevesinde her şeyin doğada saklı olduğuna inandıklarını söyledi.

Kaya, daha iyi bir tarım ülkesi olabilmenin tohumda saklı olduğunu vurgulayarak, "Savola Gıda ile bir araya gelerek projeyi başlattık. Projeyle amacımız ülkemizde yetersiz olan ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite yönünden yüksek kaliteli yerli çeşitler elde etmek istiyoruz. Yapılacak hasatla ürünler değerlendirilecek ve sonuçlara bakılacak. İlkini Tekirdağ'da yaptığımız bu projeyi gelecek yıl Konya'da daha sonra da Adana'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, örgüt olarak amaçlarının küresel gıda güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

Küresel sorun olan iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla da çalışma yaptıklarını belirten Selışık, "Bu sene iklim değişikliğinden ayçiçeği belki de çok etkilenmedi ama Konya'da etkilenmiştir. Kuraklığın bütün etkilerini artık hissetmeye başladık. O yüzden çabamız çiftçiye daha verimli, içinde tohum da olan üretim tekniklerini öğretmek ve onlarla iş birliği yapmak. O nedenle bugünkü projedeki gibi özel sektörün çabası çok güzel." diye konuştu.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliği sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğuna işaret etti.

Büyükhelvacıgil, tarımın Türkiye için önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tarım topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ayçiçek yağı hepimizin mutfağında olması gereken temel gıda maddelerinden birisi. Halkımızın yüzde 85'i mutfağında ayçiçeği yağı tüketmeyi tercih ediyor. Ayçiçek küspesi de hayvancılar için önem arz ediyor. Ne yazık ki yağlı tohumlar ve türevleri ithalat kalemlerimiz arasında ilk 10 sırada yer alıyor.

Ülke olarak yağlı tohumlar türevlerinde yüzde 75 oranında maalesef dışarıya bağlıyız. Bu nedenle tarım ve ayçiçeğinde stratejik planlama yaparak destekler artırıp, iklim değişikliklerini de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir tarımsal politikalar üretmeliyiz. Bunun için de devlet-özel sektör iş birliği ve çiftçimizin gayreti gerekiyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için hepimiz çaba harcıyoruz. Savola Gıda yerli tohumu destekleyici, herkese örnek olacak projeyi hayata geçiriyorlar. Projeyle yerli ayçiçeği tohumu geliştirilecek, verim artırılacak, çiftçilere eğitim verilecek, modern üretim modeli ön plana çıkmış olacak."

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk de törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ayçiçeği hasadı yapıldı.

Çiftçiler tarlada ürünleri inceleme fırsatı bulurken, kadınlar da etkinlik alanında geleneksel yöntemlerle çekirdek çıkarttı.