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Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cemil A. idaresindeki 59 ADH 210 plakalı otomobil, Ergene- Edirne kara yolu Misinli Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden Ö.Y'nin kullandığı 06 BLN 17 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi (50) ile Satılmış Gültekin (43) hayatını kaybetti, sürücü Cemil A. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine, Şerbetçi ve Gültekin'in cenazesi ise savcı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ö.Y. ifadesine başvurulmak üzere Ulaş Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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