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Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Haberler | Yerel

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dolu ve yağmur'un ardından aniden başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dolu ve yağmur'un ardından aniden başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı.

Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası ile birlikte Malkara ilçesinde öğlen vakti başlayan dolu yağışı ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Gönence mahallesinde çiftçilik yapan Süleyman Galata, "Beklenen kar yağışı başladı. Çiftçilerimizin yüzü gülecek. Tüm çiftçilerimize bol ve bereket getirir inşallah" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Malkara ilçesinde akşamüzeri beklenen kar yağışı erken saatte yağması ve tüm gece boyunca yağışların yoğun bir şekilde devam edeceği, sıcaklıkların ise sıfırın altında 5 dereceyi bulabileceği belirtildi.

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Son Dakika Haberleri

Balkanlar, Tekirdağ, Malkara, kar, Yerel, Haber

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