Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu
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Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Area Araştırma Şirketi, Ankara'da yaşayan vatandaşlara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz" diye sordu. Vatandaşların yüzde 31.2'si CHP, yüzde 28.4 AK Parti, yüzde 19.9'u da İYİ Parti şıkkını seçti.

Area Araştırma Şirketi, Ankara özelinde bir anket gerçekleştirdi. Sonuçlara göre Ankara'da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti. Ankette dikkat çeken iki detay yer aldı. Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 31.2 oy ile yüzde 28.4 alan rakibi AK Parti'nin önüne geçti. İYİ Parti de yüzde 19.9 ile yükselişini sürdürdü. İlk 3 partinin haricinde MHP yüzde 9.8, HDP 6.1 oy aldı. Diğer partilerin oy oranları ise 4.6 oldu.

Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu

MANSUR YAVAŞ DA SORULDU

Ankette, Ankaralılara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz" sorusu da soruldu. Vatandaşların yüzde 62,6'sı, Yavaş'a destek vererek "olumlu" yönde kanaat kullandı.

Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu - Haberler
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