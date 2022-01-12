İSTANBUL (DHA) - Tehlike arz eden 5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındı

TARIM ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 olmak üzere, Türkiye genelinde 5 bin 160 tehlike arz eden köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, tehlike oluşturan köpeklere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kanun'da belirtilen köpek ırklarına 2021-48 sayılı 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar' konulu genelge ile American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de eklendiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu genelgede, 'Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, bu genelge yürürlüğe girdiği tarihte elinde bulunduranlardan, 14 Ocan 2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığımıza başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı Kanun'da öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacaktır. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır' denilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 5 bin 160 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul'da kayıt altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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