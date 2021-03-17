Tefeci operasyonunda FETÖ yayını ele geçirldi
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Tefeci operasyonunda FETÖ yayını ele geçirldi

17.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:56
Tefeci operasyonunda FETÖ yayını ele geçirldi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan tefeci operasyonunda, FETÖ yayının 97 adet dergi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan tefeci operasyonunda, FETÖ yayının 97 adet dergi ele geçirildi.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli Bandırma ve Edremit ilçesinde tefeci operasyonu gerçekleştirildi. Bandırma'da 3 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 55 bin lira para, 70 adet banka dekontu, 15 adet senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet tablet ve 97 adet FETÖ terör örgütüne ait Sızıntı dergisi ele geçirildi. Edremit'te ise 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 10 bin lira civarında senet, 6 bin 500 lira para ele geçirildi. Diğer iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir şey bulunamadı. Yakalanan 9 şahsa tefecilik suçlarından işlem yapıldı. - BALIKESİR

Tefeci operasyonunda FETÖ yayını ele geçirldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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