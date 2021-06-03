Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti
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Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Pandemi kurallarını hiçe sayarak ünlü arkadaşlarıyla eğlence yaptığı için ceza yiyen İrem Derici, Instagram hesabından kendi videosunu paylaşarak dalga geçti.

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21.00'da kapanması gerektiğine aldırış etmeyen ünlü isimler eğlenmeye devam etti.

PARTİ SONRASI CEZA YEDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

"CEZAMIZ NEYSE ÖDERİZ"

Ceza yediği halde pişman olmayan İrem Derici, "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti" diyerek kendini savundu.

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

KENDİSİYLE ALAY ETTİ

Çıkan haberlere de aldırış etmeyen Derici, kendisiyle dalga geçti. Instagram hesabından eğlence çıkışı kamera karşısına geçerek "Olay bende abi beni çek; günahkar ben" dediği anları paylaşan "Ben maalesef şahane bir insanım" ifadelerini kullandı.

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti
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Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti - Haberler Magazin
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