Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı
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Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı

09.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:08
Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Bağışık sistemi olması gerekenden fazla çalıştığını söyleyen Gedik, iyileşmek için domates, patlıcan ve kahveyi hayatından çıkarmak zorunda kaldı.

Hayvan hakları savunucu olan ve neredeyse her paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, uzun süredir savaştığı hastalıktan bahsederken yeni bir beslenme düzenine başladığını anlattı.

"KENDİ KENDİNE ZARAR VERENLERDENİM"

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Ömür Gedik, hastalığı hakkında şunları yazdı: "Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var. Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor."

"HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ YOK"

"Bunun nedenlerinden bir tanesi normalde negatif olması gereken HLAB27 geninin bende pozitif olması. HLAB27'nin pozitif olması kişinin virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor. Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romantizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında. Bulaşıcı değil, neden kaynaklandığı bilinmiyor ve eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor. Tedavisi yok!"

Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı

"HASTALIĞIN İLERLEMEMES İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYOR"

"Sadece bağışıklık sistemini baskılamak sureti etkileri azaltılabiliyor. Yan etkilerine rağmen kortizon almak gerekebiliyor mesela. Ben romatoid artrit (RA) doğal yollardan, ilaç almadan savaşmak istediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glutensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesi ile artık bir şeyler yapmam gerekiyordu. Şu anda Amerika'da yaşayan lise ve üniversite arkadaşım Zeynep Çolpan, 'eliminasyon diyeti' adlı bir makale gönderdi. Bir süreliğine bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bunun sağlığınız üzerindeki etkilerini gözlemlemeye başlıyorsunuz."

"DOMATES, PATATES, PATLICAN, BİBER VE KAHVEYİ HAYATIMDAN ÇIKARACAĞIM"

"Betül'ün de tavsiyesini aklımda tutarak ilk glutenle başladım. Bir süredir eklem ağrılarımdaki azalmanın farkındayım. Bir kaç hafta sonra sırasıyla domates, patates, patlıcan, soya, biber ve kahveyi de teker teker hayatımdan çıkararak sonuca etkilerini değerlendireceğim. Eğer sizin de herhangi bir rahatsızlığınız varsa eliminasyon diyeti yapmanızı ve hangi besinin size zarar verdiğini görmenizi öneririm."

Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı
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