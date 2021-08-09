Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye son mesajı kaldı: Kızını çok harcadılar anne
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Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye son mesajı kaldı: Kızını çok harcadılar anne

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kızın, ölümünden önce polise gidip 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattığı, şüphelilerden birinin yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı ve diğerinin ise halen arandığı öğrenildi. Genç kızın ölmeden önce annesine attığı "Kızını harcadılar anne" mesajı ise yürekleri dağladı.

Cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye annesine yazdığı acı dolu bir mesaj kaldı

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye annesine yazdığı acı dolu bir mesaj kaldı

"ANNE, KÜÇÜK KIZIN DAYANAMIYOR"

Bu arada Eda Nur'un intihardan önce annesine cep telefonuyla mesaj attığı ortaya çıktı. Mesajda annesine seslenen Eda Nur'un, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık, kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı, hep içine attı, ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık, hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kaldı. Her gün canı acıyacağına 1 gün acısın deyip gidiyorum hakkını helal et. Ömer'i ablamın Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın benim hakkımı yerde bırakmayın lütfen ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum. Siz durun ama. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize ben yapamadım ama siz hep güzel günler için yaşatın" dediği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye annesine yazdığı acı dolu bir mesaj kaldı
Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye son mesajı kaldı: Kızını çok harcadılar anne
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
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Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'dan geriye son mesajı kaldı: Kızını çok harcadılar anne - Haberler
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