Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Kocaeli Gebze'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu şahıs, tecavüz etmek için adım adım takip ettiği 17 yaşındaki kıza tecavüz edemeyince başına taşla vurarak yaraladı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam savaşının makineye bağlı olarak sürdüğü öğrenildi.

Gebze'ye bağlı Pelitli Mahallesi'nde 12 Temmuz günü Afgan uyruklu bir şahıs, tecavüz etmek içinA.A. isimli genç kızı adım adım takip etmeye başladı. Ağaçlık alanda kıza saldıran şahıs, başarılı olamayınca talihsiz kızın başına taşla vurmaya başladı. Olaydan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kızın yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı

YOL KENARINA TAŞIDI

İddiaya göre, dershaneden dönen A.A.'yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.'yı Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZIN BİLİNCİ KAPALI

A.A. Gebze'de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
Mültecilerle ilgili tartışmalar sonrası Twitter'da bu başlık açıldı: Gitmiyoruz
Mültecilerle ilgili tartışmalar sonrası Twitter'da bu başlık açıldı: Gitmiyoruz
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 21:26:10. #1.14#

title