TEB Başkanı Çolak'tan "Bilimsel Eczacılık Günü" açıklaması
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TEB Başkanı Çolak'tan "Bilimsel Eczacılık Günü" açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, eczacıların büyük rol üstlendiğini belirterek, 80 milyonun üzerinde ücretsiz maskenin dağıtımının yapıldığını bildirdi.

TEB Başkanı Çolak'tan 'Bilimsel Eczacılık Günü' açıklaması
13.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:02

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, eczacıların büyük rol üstlendiğini belirterek, 80 milyonun üzerinde ücretsiz maskenin dağıtımının yapıldığını bildirdi.

TEB Başkanı Çolak, Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilimsel eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden 181 yıl geçtiğini, 14 Mayıs 1839'da Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile eczacılığın akademik bir unvana kavuştuğunu söyledi.

Çolak, her yıl belirli temalar çerçevesinde kutlanan 14 Mayıs için bu yıl, pandemide eczacıların rolüne dikkat çekmek amacıyla "Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda" olarak belirlendiği kaydetti.

Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçildiğini dile getiren Çolak, "Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Genci, yaşlısı, görevi başında, hastalara hizmet ederken yaşamını yitiren tüm dünya eczacılarını ve eczane çalışanlarını anmak için saat 14.00'de bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunacağız." dedi.

Sürecin başından bu yana Türkiye'nin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılar ve çalışanlarına teşekkür eden Çolak, mesleğin gücünün öneminin bir kez daha gösterildiğine işaret etti.

"80 milyonun üzerinde maske dağıttık"

Pandeminin herkesi değiştiren ve dönüştüren bir nitelik taşıdığını belirten Çolak, "Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir kez bozulduğunda hayatı idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bizler, tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için verdiğimiz somut katkımızla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Birinci basamak sağlık çalışanları olarak eczacıların çok büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Halka en yakın sağlık danışmanı tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. Kovid-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık."

TEB Başkanı Çolak, koronavirüsün eczanelerde bulaş riskinin azaltılması için hastane veya serbest tüm eczacılar ve eczane çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman desteğinin hayata geçirilmesi, kağıt reçetelerin tamamen kaldırılması, eczane çalışma saatlerinin bölgesel özelliklere göre kısıtlanması, eczanelerin dezenfeksiyonunun belediyelerce yapılması taleplerini hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun eczanelere yaptığı geri ödemelerde uygulanan iskonto oranlarının salgın sürecinde kaldırılması yönünde talepleri olduğunu da belirten Çolak, hastaların ilaçlarını düzenli kullanmalarını, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uymalarını önerdi.

TEB Başkanı Çolak'tan 'Bilimsel Eczacılık Günü' açıklaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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