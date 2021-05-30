TDP Genel Başkanı Sarıgül: "16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran'da açılmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran'da açılmalı"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: '16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran'da açılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül korona virüs normalleşme sürecinde 16 aydır kapalı olan işletmelerin 1 Haziran'da mutlaka açılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül korona virüs normalleşme sürecinde 16 aydır kapalı olan işletmelerin 1 Haziran'da mutlaka açılması gerektiğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"150 'Türkiye milletvekili' olmalı"

Anayasa değişikliğinden önce seçim sisteminin konuşulması gerektiğini savunan Sarıgül, "Dar bölge tercihli oyu konuşmamız gerekiyor. Türkiye milletvekilliğini konuşmamız gerekiyor. Siyasi parti genel merkezlerinin Türkiye kamuoyuna sunacakları, gelecekte üst düzeyde görev vermeyi düşündükleri isimleri, 150 milletvekilini Türkiye milletvekilliği yaparak, 450 milletvekilinin de teşkilatlardan gelen arkadaşlar olmasına önem vermemiz lazım. Aksi takdirde ilçe başkanları, il başkanları, teşkilat başkanları dışarıda kalıyor, genel merkezin atadığı 600 tane milletvekili parlamentoya giriyor. Bunu biz Türkiye Değişim Partisi olarak doğru bulmuyoruz. 150 milletvekili Türkiye milletvekili olmalı. Yüzde 1 oy alıyorsa 1 milletvekili, yüzde 15 oy alıyorsa 15 milletvekili olmalı. Hiçbir oyun boşta kalmaması ve açıkta kalmaması için Türkiye milletvekilliğini önemsiyoruz. Türkiye milletvekilliği TDP'nin isteği değildir, demokrasinin isteğidir. TDP'nin ana amacı, 450 milletvekilinin mutlaka teşkilatlar tarafından seçilmesini ön görüyor. Diğer 150 milletvekili ise Türkiye milletvekili olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Barajlar demokrasiler için problemdir"

Seçimlerde tartışılan baraj sistemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "Baraj sistemi konuşuluyor. İleri demokrasiye sahip medeni ülkelerde tercihli oy ve yüzde 1 ila 3 arasında baraj vardır. Barajların bulunması demokrasi açısından son derece problemlidir. AB kriterlerinden bahsediyor ve evrensel hukuk kuralları diyorsak, Arvupa'daki yüzde 3 baraja mutlaka uymak gerekiyor" dedi.

Sarıgül korona virüs aşı çalışmaların ilişkin olarak ise, "Aşı konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Daha açık ve net hangi tarihte kaç milyon aşı gelecek, hangi tarihte aşılama sırası yapılacak. Bion Tech firması ile yapılan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasında büyük yarar görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

"16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran'da açılmalı"

Normalleşme sürecinde önceliğin 16 aydır kapalı olan işletmelere verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "16 aydır kapalı olan yerlerin mutlaka 1 Haziran'da açılmasını talep etmekteyiz. Buralarda çalışan komiler, garsonlar, ustalar, yardımcı personel ciddi sıkıntı içerisinde. Özellikle tiyatrolar, sahne sanatçıları, kahveler, birçok işletme 16 aydır kapalı. Buraların mutlaka açılmasını beklemekteyiz. Kısa çalışma ödeneğinin pandemi sürecince mutlaka devam etmesini talep etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sarıgül, turizm mevsimi öncesinde Türkiye'nin en çok turisti aldığı ülkelerin başında gelen Rusya ile de temasların sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Prens Harry Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran'da açılmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:15:49. #1.14#

title