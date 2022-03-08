'TCG NUSRET', 107 YIL SONRA AYNI ROTADA

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - ÇANAKKALE'de, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi, 107 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren 'Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izledi. Mayın dökülen alana bu kez protokol üyeleri, çelenk bıraktı. Törende konuşan Gemi Komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, Yüzbaşı Hakkı beyin komuta ettiği 'Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer; Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur dedi.

'Nusret Mayın Gemisi', 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. 'Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak için 2011 yılında Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 107 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yüzer iskelesinde bağlı olan gemi, bu sabah 07.15'te mayın dökülen alana doğru yol aldı. 107 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkisinde tören yapıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile askeri personel ve davetliler katıldı.

'DÜŞMAN GEMİLERİNİN NİZAMINI BOZMUŞTUR'

'Nusret Mayın Gemisi'nin, Çanakkale Savaşları'nda çok önemli yere sahip olduğunu belirten Gemi Komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, 'Nusret Mayın Gemisi', tam 107 yıl önce, bu an güvertesinde bulunan 26 mayını ilerlemekte olduğumuz rota üzerinde ve aralarında 100'er metre olacak şekilde, deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alan 'Nusret', hiçbir Müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Rumeli Mecidiye Tabyası'nda bulunan Seyit Onbaşı'nın tek başına sırtında taşıyarak namluya sürdüğü 215 okkalık mermi, İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden biri olan 'Ocean' zırhlısının dümenini vurmuş ve bu durum düşman gemilerinin nizamını bozmuştur. Böylece 18 Mart 1915 günü kahraman Türk topçusunun da desteği ile 'Nusret'in döşediği 11'inci hattı oluşturan 26 mayına çarpan 'Bouvet', 'Irressıstıble', ve 'Ocean' zırhlıları batarken 'Galous', 'Suffren', ve 'Inflexıble' zırhlıları ise ağır yara alarak savaş dışı kalmıştır. Böylece 18 Mart 1915 günü, İtilaf Donanması için bir hezimet iken; Boğaz'ın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir dedi.

'GİTTİLER, GEÇEMEDİLER, GEÇEMEYECEKLER'

'Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy koyuna kurduğu engelin, Çanakkale'de büyük zafer kazanılmasını sağladığını ve tarihin akışını değiştirdiğini hatırlatan Yüzbaşı Kesici, Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği 'Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer; Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir 'Gittiler, Geçemediler, Geçemeyecekler.' Türk denizcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, kutsal vatan toprağının bütünlüğü ve güvenliği uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, her birini minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 107 yıl önce mayın bırakılan noktaya çelenk bıraktı. Daha sonra mayınlara çarparak batan 'Ocean', 'Bouvet', 'Goliati', 'Irresistible' batıklarının bulunduğu bölgeye geçildi. Tören, Vali Aktaş'ın 'Nusret Mayın Gemisi'nin şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.