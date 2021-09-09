TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İlimizde Bir Dizi İncelemelerde Bulundu

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki Müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyesi Vali Seddar Yavuz ve TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Üyeleri, Başiskele Kullar İleri...

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki Müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyesi Vali Seddar Yavuz ve TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Üyeleri, Başiskele Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundular. 3970 adet güneş paneli sayesinde tesiste kullanılan enerjinin yaklaşık %50'sinin paneller sayesinde karşılandığını, Kocaeli'de sanayide kullanılan suların %35'inin geri kazanım sularından oluştuğunu ve arıtma tesisine giren suyun büyük çoğunluğunun evsel atık suları olduğunu belirten İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Başiskele Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve yapılan arıtma işlemleri hakkında incelemelerde bulunan heyete bilgi sunumunda bulundu. Giriş terfi merkezi, havalandırmalı kum ve yağ tutucu alanını gezen Komisyon Üyeleri kaba ızgara, geri kazanım üniteleri, çökeltme havuzları hakkında yetkililerden bilgi aldılar. TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonunun Bir Sonraki Ziyareti İSU Genel Müdürlüğüne Oldu 112 adet içme suyu terfi İstasyonu, 11 adet içme suyu arıtma tesisi, 208 adet içme suyu su deposu, 8 adet isale hattı kontrol noktası, 1 adet içme suyu göleti olmak üzere, içme suyu, yağmur suyu ve atık suların takibinin yapıldığı toplamda 340 adet istasyonun izlenip kontrol edildiği İSU Genel Müdürlüğü İçme suyu SCADA Sistemi hakkında Şube Müdürü Murat Sönmez'den bilgi alan Heyet, çalışmaları yakından inceledi. TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Deniz Uçağı ile İzmit Körfezi'nde İncelemelerde Bulundu TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İSU Genel Müdürlüğündeki incelemelerinin ardından Marmara Denizi üzerinde müsilajın olup olmadığını gözlemlemek maksadıyla deniz uçağı ile İzmit Körfezinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında "TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonunun aldığı karar gereği 7-8-9-10 Eylül tarihlerinde Marmara'ya kıyısı bulunan bütün illerin atık su arıtma tesislerini yerinde ziyaret ediyoruz. Dün İstanbul'da idik. İstanbul'da Yeni Kapı Arıtma Tesisini ziyaret ettik. Ardından arkadaşlarımızla birlikte Büyükada yakınlarında bir dalış gerçekleştirerek denizin altında müsilajı gözlemledik. Kocaeli'de Deniz Kirliliğini Önleyecek Örnek Çalışmalar Var Bugün Kocaeli'ye gelerek Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde birtakım incelemelerde bulunduk. Kocaeli bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü burası bir Körfez. Marmara Denizinin yapısı gereği hidrodinamiğinde sıkıntı var. Yani diğer denizler gibi değil. Suyu çok çabuk değişmiyor. Üstelik bu körfez bölgelerinde suyun kalıcılığı daha fazla. Kendi kendini yenilemesi açısından uzun zamana ihtiyacı var. Bu bölgelerde ortaya çıkan atık suların muhakkak ileri biyolojik arıtmadan sonra denize verilmesi, hatta hiç verilmemesi gerekiyor. Kocaeli ve körfez bu işe erken başladı. Bunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Dolayısıyla bakıldığında yapılan bu örnek çalışmaların ciddi bir başarı olduğunu görüyoruz. Aslında Marmara'mız için yapılacak hiçbir şey yetmez.

Müsilajın Üç Tane Önemli Nedeni Var Marmara'da müsilajın görünmesi bir sonuç. Bunun nedenleri var. Biz komisyon olarak bunun nedenleri üzerinde çalışıyoruz. Konuyla ilgili bütün bilim insanlarını davet ettik. Bu çalışmamız pek çok alanda devam edecek. Marmara havzasındaki 25 milyon insana hizmet eden yerel yönetimlerin temsilcilerini davet ettik. Onlarla bir istişare yaptık. Şimdide alan çalışması yapıyoruz. Marmara'daki müsilajla ortaya çıkan kirlenmenin 3 tane nedeni var. Bir tanesi küresel ısınma münasebetiyle Marmara'da ki ısınma, ikincisi Marmara'nın jeolojik yapısı gereği hidrodinamiğinin sıkıntılı olması, üçüncüsü ve bizim içinde en önemli olan insan kaynaklı kirleticilerin olmasıdır. Bu kirleticilere baktığımızda birinci derecede evsel atıklar, endüstriyel ve sanayi atıkları geliyor. Kocaeli'nin atık su ve içme suyunun kontrolünün ve arıtmasının yapıldığı örnek bir sistemi var. Bunları yerinde görmemiz gelecek için ümit verici. " diyen Başkan Demir, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek program kapsamında çalışma yapacakları bir sonraki il olan Yalova'ya hareket ettiler. İncelemelerde Vali Seddar Yavuz ve TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Katibi ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Üyeleri; İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Dilşat Canbaz Kaya, Hayrettin Nuhoğlu, Eyüp Özsoy, Ali Şeker, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Çiğdem Koncagül'e; Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve İSU Tesisler Dairesi Başkanı Ünal Bostan eşlik etti.

Kaynak: Habermetre