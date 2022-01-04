TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında bir araya geldi.

Genel Kurulda, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "kamuda mülakat mağdurları", AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Şair Arif Nihat Asya'nın vefatının yıl dönümü", CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Sivas'ın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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