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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında bir araya geldi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında bir araya geldi.

Genel Kurulda, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "kamuda mülakat mağdurları", AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Şair Arif Nihat Asya'nın vefatının yıl dönümü", CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Sivas'ın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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